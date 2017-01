Juhász Péter vizsgálatot vár a fideszes polgármestertől

Vizsgálatot vár a Belvárosi Önkormányzat fideszes polgármesterétől az Együtt képviselője az V. kerületi ingatlanok áron aluli eladása ügyében.

Juhász Péter szerint ugyanis az önkormányzati tulajdonú lakások eladásával csak a fideszes pártkatonák jártak jól.

„Szentgyörgyvölgyi Péter maga is érintett az ingatlanok ilyen módú eladásában, ő maga is igényelt és kapott is lakást az önkormányzattól, csak lebukott, akkor ezt visszaadta, de feltétlenül fontosnak tartjuk, hogy ennek ellenére álljon bele a vizsgálatba. Azt fontosnak tartom, hogy ellenzéki képviselőket is vonjon be ebbe a munkába” – szögezte le Juhász Péter.