Juhász: Botka provokál

Provokációnak tartja az Együtt Botka László ajánlatát – ezt Juhász Péter mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában.

Az Együtt elnöke szerint ők csak az új pólus pártjaival akarnak közös listát, a többi párttal csak a koordinált jelöltállításról egyeztetnének. Juhász Péter szerint akkor van értelme az együttműködésnek, ha minden pártban van kompromisszumkészség.

„Botka László úgy csinál, mintha újabb és újabb ajánlatokkal jönne, holott most először hallottunk bármit is az ő felvetéséből. Százszor mondta el az Együtt és számos más párt is, hogy közös listát nem tud elfogadni. Ehhez képest egy ilyen ajánlat inkább tűnik provokációnak, mint valós ajánlatnak” – mondta a pártelnök.