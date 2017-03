Jordán: Veszélyben az évad, minden bizonytalan

Veszélybe kerülhet a szombathelyi Weöres Sándor Színház következő évada, miután a város közgyűlése nem támogatta az igazgatói tisztségre egyedül pályázó Jordán Tamás újbóli kinevezését – mondta Magyarország élőben című műsorunkban a színház alapító-igazgatója.

Jordán Tamás szerint most kellene elkezdeni az ősztől induló évad programját és áprilisban már a bérleteket árusítani, de a jelenlegi helyzetben minden bizonytalan. Jordán Tamás ezért mandátumának meghosszabbítását fogja kérni Szombathely vezetésétől.

„Nagyon szerencsétlen ez a helyzet. Én most megkeresem majd a jó szavakat, hogy leírjam, megkérjem a fenntartó-tulajdonost, az önkormányzatot, hogy gondolják át, hogy nem volna-e jobb lépés az, hogy meghosszabbítják az én mandátumomat a szezon lejártáig. Tehát 2018. június 30-áig. Akkor én be tudnám fejezni a szezont, és közben kiírhatnak egy pályázatot időben. Hamar meg lehetne tudni, hogy utána ki folytatja a színházat. Én most megint csak a közönség érdekeit nézem. Én csak úgy tudom elképzelni a 2017–18 szezont, hogy nekem meghosszabbítják a mandátumomat. És akkor én most nekiállhatók eltervezni egy évadot, amit különben nem tudnék megcsinálni” – nyilatkozta a Hír TV-nek Jordán Tamás a szombathelyi Weöres Sándor Színház alapító igazgatója.

Több mint ezren tüntettek csütörtök este Szombathelyen a városháza előtt, hogy az önkormányzat nevezze ki a városban színházat alapító Jordán Tamás jelenlegi igazgatót további öt évre vezetőnek. A kormánypárti képviselők arra hivatkozva, hogy a szakmai bizottság nem véleményezte Jordán pályázatát, új pályázat kiírását kezdeményezték. Bővebben>>>