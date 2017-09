Jön az ítélet a kvótaperben

A testület illetékes főtanácsnoka júliusban a kereset elutasítását javasolta.

Szerdán hirdet ítéletet az Európai Bíróság a menedékkérők elosztását célzó uniós mechanizmus ellen benyújtott magyar és szlovák kereset ügyében. A testület illetékes főtanácsnoka júliusban annak elutasítását javasolta. Ez nem köti a bírákat, de a tapasztalatok szerint az ítéletek többnyire megegyeznek az előzetes állásfoglalással. Az igazságügyi miniszter szerint csak a döntés után van értelme bármiről is beszélni.

hirdetés

hirdetés

„Várjuk meg a bíróság döntését, és utána tudunk erre a véleményre visszatérni, nyilván az Igazságügyi Minisztérium át fogja tanulmányozni a döntést, ha pozitív nekünk, akkor egyértelmű a helyzet, ha negatív, akkor is egy előkérdésről van szó. Azt gondolom, hogy ebben az esetben is az alapvető kérdés egy szuverenitási kérdés, ki dönt arról, hogy Magyarország lakosságának milyen legyen az összetétele” – mondta Trócsányi László. Az igazságügyi miniszter szerint „természetesen sok mindenről lehet vitatkozni, jogászok közt vagyunk, jogi érveket lehet keverni politikai érvekkel, ezt gyakran látni a kötelezettségszegési eljárások kapcsán is, én azt gondolom, hogy szerdán okosabbak leszünk, és a kormány a szükséges lépéseket meg fogja hozni, hogy milyen irányba megyünk előre”.