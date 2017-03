Jogszerűtlen volt a Momentum lefotózása

Jogszerűtlenül fotózta le és listázta a Momentum Mozgalom egyik komáromi rendezvényének résztvevőit a helyi fideszes önkormányzati főtanácsadó – ezt mondta ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Az állásfoglalás alapján Radics Gábornak a fotókat közjegyző előtt meg kell semmisítenie vagy pénzbírságot kell fizetnie. A momentumosok országjárása tegnap egyébként Győrben folytatódott, a rendezvényen végül azokat is sikerült bevonni a beszélgetésbe, akik eredetileg azért érkeztek, hogy megzavarják az eseményt.

„A Momentum célja az, hogy befejezze a rendszerváltást. Ezt nem lehet megtenni Budapestről. Nekünk az a célunk, hogy mindenhol létrehozzuk a cselekvés köreit. Éppen ezért olyan embereket keresünk bele, akik cselekedni akarnak. Nemcsak az Országgyűlésből lehet megváltoztatni ezt az országot, hanem azon kívül is. Az a feladatunk, hogy helyben egyfajta civil kurázsit vigyünk be a politikába, mert a politika az nemcsak a közéletről való beszéd, mint ahogy egyébként a politikai pártok teszik, sajtóközleményeket adnak ki stb... hanem a mindennapi aktivizmusnak is ezt kell megvalósítani a cselekvés köreiben. Győr is éppen egy ilyen nagyon fontos központ” – nyilatkozta Soproni Tamás, a Momentum alelnöke.

