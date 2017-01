Jogsi kellhet a jövőben a drónozáshoz

Szigorú szabályok vonatkoznak majd a drónreptetőkre nyártól egy új rendelettervezet szerint. A 2 kilogramm alatti, de 50 méternél magasabbra reptethető eszközök használatához is internetes oktatáson kellene részt venni, a nehezebb drónok irányításához pedig már tanfolyamra kell járni. A hobbi drónosok nem értenek egyet.

A drónokat a tömegük alapján kategorizálná a kormány. A 250 grammnál könnyebbek játéknak minősülnének. A 2 kilós vagy annál könnyebb drónok reptetéséhez internetes oktatás lenne az előírás. Ilyen drónt 14 év alatti gyermek csak olyan felnőtt felügyelete mellett kezelhet, akinek papírja van arról, hogy az internetes oktatóanyagot elsajátította. A 2 kilónál nehezebb drónok reptetéséhez külön jogosítvány kellene.

„Az üzleti felhasználók nagyjából elégedettek, bár számukra is szükséges egy-két módosítás, a hobbicélú felhasználók elsődleges sérelme, hogy a reptetést belterületen a tervezet nem engedné meg, ezzel kapcsolatban mi is tettünk észrevételeket, hogy más körülmények és feltételek mellett azért erre legyen lehetőség, illetve, akik leginkább problémásnak érzik ezt, azok a modellezők, akik hagyományos, kézzel irányított gépeket, helikoptereket használnak, az ő számukra volt ez meglepetés” – mondta Tuzson Gergely, a Drónpilóták Országos Egyesületének elnöke a Hír TV-nek.

A drónnak látótávolságon belül kell maradnia, ami azt jelenti, hogy legfeljebb 130 méter magasra és maximum fél kilométeres távolságra lehetne vele repülni.

A forgalmazók szerint a szabályozás nem veti majd vissza a vásárlói kedvet.

„A népszerűsége szerintem nem fog csökkenni, hanem inkább a szabályos használata az, ami talán előtérbe fog kerülni” – mondta Damak Ferenc ügyvezető.

Egy oktató azt mondta, hogy egyre többen iratkoznak be drónkezelői kurzusra.

„A magyar drónoksok jogkövetőek szeretnének lenni és ezért nagyon sok mindent hajlandóak megtenni, tanfolyamokra is eljárnak. Jellemzően 15-20 fős csoportok szoktak összejönni nálunk, vannak, akik profi drónpilóták és szeretnék ezt optimizálni valamilyen formában, mi ezért be is adtuk a jóváhagyási kezdeményezést az NFM-hez, hogy a tanfolyam is a körbe kerülhessen, de hobbisták is egyre többen jelentkeznek” – árulta el televíziónknak Fülöp Szilárd ügyvezető.

A felelősségbiztosítás általános követelmény lenne, 2 kiló alatt 3 millió, 2 és 10 kiló között 5 millió, 10 kiló felett pedig 10 millió forintos kárösszegig kell fedezetet nyújtania a biztosításnak.