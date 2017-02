Jogerős: 12 év után elítélték a polgármestert

2017. február 2., csütörtök 20:38

Jogerősen is elítélték Tóth Józsefet, Polgár jelenlegi polgármesterét. Egy 2005-ös hangfelvétel miatt hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással vádolták, amit még a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés szocialista alelnökeként követett el. 400 ezer forintot kell kifizetnie. Tóth József továbbra is tagadja a bűnpártolást, és ügyvédjével jogorvoslati kérelmet nyújt be a Kúriához.