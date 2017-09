Jobbik: Merkel magának köszönheti az eredményeket

Angela Merkel katasztrofális bevándorláspolitikája miatt érhetett el ilyen jó eredményt a radikális jobboldali párt, az AfD – a Jobbik frakcióvezető-helyettese szerint.

Gyöngyösi Márton a Hír TV Reggeli járat című műsorában azt mondta, nem okozott meglepetést a német választási eredmény, ugyanis a radikális pártokat a rejtőzködő szavazók miatt mindig alul mérik.

hirdetés

„Én nagyrészt az AfD ilyen mértékű sikerét a merkeli bénázásnak tudom be a bevándorláspolitika kapcsán, de akár talán a liberálisok jó szereplését is nagymértékben ennek lehet tulajdonítani. Hiszen liberális a szabaddemokrata párt, társadalompolitikáját tekintve kifejezetten konzervatív politikát folytat, és határozottan kritizálta Merkelnek az engedékeny bevándorláspolitikáját. Tehát szerintem az, hogy a liberális párt ilyen jól szerepelt és megduplázta a 2013-as eredményét, az ennek is köszönhető, a bevándorláspolitikának is köszönhetik a jó szereplést” – véli Gyöngyösi.

Tekintse meg a teljes beszélgetést!

hirdetés