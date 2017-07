Jobbik: Közpénzből tömik ki Tusványost

Magyar közpénzből tömik ki a tusványosi szabadegyetemet a Jobbik szerint. A párt országgyűlési képviselője szerint a kormány állami pénzeket játszik át alapítványokon keresztül a tusványosi kemping felújítására. Szávay István a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, augusztusban kell elszámolnia a Miniszterelnökség felügyelete alá tartozó Bethlen Gábor Alapítványnak a Németh Zsolthoz közelálló alapítványnak nyújtott pénzről, ekkor ki fogja kérni az iratokat.



„A tusványosi szabadegyetemet Magyarországról közpénzek tíz és százmillióival tömik ki önkormányzatokból, különböző állami alapokból és hát egyébként komoly visszaélésgyanús ügyek is vannak, például a tusványosi kemping felújítása kapcsán, erre is felhívtuk a figyelmet” - jelentette ki Szávay István, aki a Jobbik által ismert visszaéléseket is felsorolta. „Van egy 150 milliós kempingfelújítási történet, erről tavaly-tavalyelőtt beszéltünk először, ahol Németh Zsolthoz közelálló alapítványok egymás között dobálgatnak állami pénzeket, és gyakorlatilag játsszák át saját maguknak a tusványosi kempingnek a használatát” - ismertette a politikus.

hirdetés

A teljes beszélgetés:

hirdetés