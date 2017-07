Jobbik: Az áfacsalás is felmerül

Nemcsak erkölcsi, hanem büntetőjogi következményei is kell, hogy legyenek a Fidesz plakátügyének – a Jobbik szerint.

Az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese Reggeli járat című műsorunkban azt mondta: ha igaz, hogy a Fidesz a 2010-es választás előtt olcsón vásárolt plakáthelyeket és ezzel megspórolt egymilliárd forintot, arról az Állami Számvevőszéknek is tudnia kellett.

„Itt akár áfacsalásról is beszélhetünk. Illetve az Állami Számvevőszék szerepét is meg kell kérdőjeleznünk e tekintetben, hogy miként fordulhat elő, hogy ha egy hírportál erre nyilvánvalóan rálát és közzé tudta tenni az adatokat, úgy gondoljuk, hogy az Állami Számvevőszéknek is észre kellett volna venni ezeket a hibákat. Úgyhogy nagyon komoly következményei lehetnek, és tényleg egyébként erkölcsileg is felveti annak a kérdését, hogy milyen eszközökkel jutott 2010-ben vagy akár 2014-ben hatalomra a Fidesz, hogyha ilyenfajta lehetőségeket kihasználva egyes számítások szerint akár egymilliárd forintot is megspórolt ezeken az óriásplakátokon, hogy nem a valós áron bérelte őket” – mondta el Farkas Gergely.

