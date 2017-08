Jobbik: A magyar külpolitika egy vicc

Z. Kárpát Dániel úgy fogalmazott, hogy a holland eset a magyar külpolitika egyik állatorvosi lova.

Viccnek nevezte Magyarország külpolitikáját a Jobbik alelnöke. Z. Kárpát Dániel a Hír TV Reggeli járat című műsorában beszélt a holland esetről, amely szerinte a magyar külpolitika egyik állatorvosi lova. Azt is mondta, teljesen más fajta külpolitikára lenne szükség, jelenleg ugyanis Magyarország miniszterelnöke csupán a migránsok be nem engedésének a szerepében tetszeleg Európában, úgy, hogy közben a letelepedési kötvények által több ezer embert telepítettek be.

„Magyarország nem kis ország, Magyarország regionális középhatalom, mindenféle adottsága megvan ahhoz, hogy az legyen. Hogy ezt el tudjuk érni, annak csak része a béruniós koncepció, része a fogyasztóvédelmi fellépés, része a magyar gazdaság megvédése. Ha ezt mind elérjük, akkor fognak a súlyunkon kezelni bennünket” – jelentette ki a jobbikos politikus. A politikus szerint ekkor lesz egy a hollandhoz hasonló esetben egyáltalán súlya annak, hogy Magyarország mit hogyan fejez ki, hogyan nyilvánul meg. „Egyértelműnek tűnik az, hogy jelen pillanatban vicc kategória az, amit Magyarország külügyi téren – akár gazdasági fronton, akár politikai fronton – előad” – tette hozzá.

A teljes beszélgetés:

