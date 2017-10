Jó ötletet tálalt rosszul az MSZP

Támogatandó kezdeményezés az MSZP részországgyűlése, ám Ceglédi Zoltán szerint a jó ötlet elveszett az „idétlen bojkott” mellett a tudósításokban. Ez nem az újságírók hibája, hanem a párt kommunikációs problémája – vélte az elemző. A szocialisták bojkottjával nem mindenki ért egyet az ellenzéki oldalon.

„Egyszer végre komolyabb összeget kellene fordítania az MSZP-nek arra, hogy valaki egy épkézláb kommunikációs stratégiát rakjon össze nekik” – reagált Ceglédi Zoltán miután Tóth Bertalan frakcióvezető többek között azt is bejelentette, az MSZP Parlamenten kívüli részországgyűléseket szervez az ország több pontján, ahová helyi civil szervezeteket, értelmiségieket is várnak. Mindezt a párt azzal indokolta, hogy „az Ab-ben a Fidesz emberei ülnek”, ahogy szerintük Áder János is a kormánypárt érdekeit szolgálja. Vitanapot azért nem kezdeményeznek, mert szerintük a Fidesz degradálta ezt az intézményt, annak pedig semmi értelme, hogy a demokratikus ellenzéki pártok egymással vitatkozzanak – ahogyan az ötpárti egyeztetéseknek sincs semmi értelmük az MSZP szerint.



Az elemző Tóth bejelentése kapcsán arról beszélt, bár a részországgyűlésekről szóló kezdeményezés jó, a párt rosszul kommunikál, amikor inkább azt hangsúlyozta, hogy az MSZP bojkottálja a „fegyvereket”, amelyekkel az ellenzéki pártok élhetnek az Országgyűlésben és azon kívül.



„Nem értem miért kellett ez az idétlen bojkott az amúgy támogatandó kezdeményezés mellé, pláne, hogy a DK már egy éve bojkottálja Országgyűlés üléseit. Ráadásul Gyurcsány Ferenc pártjával szemben az MSZP-nek saját frakciója is van, a legkomolyabb méretű a baloldali ellenzékben” – vázolta Ceglédi, aki szerint ugyanakkor azt nem lehet megjósolni, milyen gyakorlati következményei lesznek a szocialista bojkottnak, mivel az MSZP-sek a területen „eddig sem voltak annyira aktívak.”



Mégis a hírek inkább arról szólnak, hogy a párt nem fordul az Ab-hez, sem Áder Jánoshoz, inkább – ahogy a frakcióvezető fogalmazott – a választásokra készülnek. „Többször is el kellett olvasnom a tudósításokat, mire kiderült, hogy egyébként az MSZP egy jó dolgot kezdeményez. És ez nem az újságírók hibája, hanem a rossz kommunikációé. A részországgyűlés jó ötlet, fontos témákkal foglalkozna, erről kéne beszélni inkább!” – húzta alá a szakember.

Volner: „Az MSZP Orbán oldalára állt”

A Jobbik megdöbbentőnek tartja a szocialisták döntését. Az ellenzéki párt frakcióvezetője szerint az MSZP Orbán Viktor oldalára állt, mivel a Tóth Bertalan által bejelentett megszorítások drasztikusan korlátozzák az ellenzék mozgásterét.

„Hiszen legalább 40 országgyűlési képviselő egyöntetű akarata és aláírása kell ahhoz, hogy egy országgyűlési képviselői csoport az Alkotmánybírósághoz tudjon fordulni a fideszes jogtiprásokkal szemben, vagy politikai vitanapot tudjon a társadalom legsúlyosabb kérdéseiről kezdeményezni. Így válnak érthetővé Botka László leköszönő miniszterelnök-jelölt szavai. Botka László, mint emlékezetes, azzal indokolta lemondását, hogy az MSZP egyes vezetői együttműködnek a Fidesszel, elárulják a baloldali szavazókat, és ezzel elárulják a kormányváltás ügyét is” – mondta Volner János.

Kibabrálnak a devizahitelesekkel is?

Tóth Bertalan bejelentése értelmében az MSZP a választásokig nem kíván parlamenti vitanapot kezdeményezni, illetőleg támogatni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a választásokig semmiféle ellenzéki vitanap nem lesz az Országgyűlésben, hiszen ahhoz az MSZP-sek kezdeményező aláírásai is kellenének.

Így kútba esik az a vitanap is, amelyet az LMP és a Párbeszéd kezdeményezett a devizahitelesek érdekeinek védelmében. A két párt azért is tartotta volna fontosnak az ülést, mert így szembesíthették volna a kormányt azzal, hogy mi mindent nem tett meg a károsultak megsegítéséért – összegezte korábban Hadházy Ákos LMP-társelnök.

Az MSZP bojkottja és a vitanap kapcsán az LMP szóvivője, Kanász-Nagy Máté az Index kérdésére közölte, sajnálják a szocialisták döntését, de „a pártnak nem nekünk, hanem a vitanapot igenis fontosnak tartó, több százezer devizahitelesnek kell magyarázatot adnia”.

Egyedül a DK-nak tetszik az ötlet

Gyurcsány Ferenc pártja üdvözölte az MSZP döntését: „Ideje volt, hogy a Magyar Szocialista Párt is belássa: az Orbán-kormány kiüresítette az Országgyűlés intézményét, amely mára kizárólag az orbáni hatalomgyakorlást elfedő díszletként szolgál. Bár az MSZP döntése a parlamentből való kivonulással lenne teljes, mindenképp üdvözlendőnek tartjuk a párt lépését. Tartozunk az embereknek annyival, hogy nem játszunk a Fidesszel demokráciásdit a köztársaság romjain” – közölte Molnár Csaba alelnök.