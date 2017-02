Jelezte a főnökének a hibát, repült a cégtől

A veronai buszbaleset teljes kivizsgálása után tehet javaslatot az autóbusz-közlekedés újraszabályozására a fejlesztési, és a Belügyminisztérium – ezt Kontrát Károly jelentette be. Az utasszállító buszok állapotát Magyarországon is a nemzetközi szabályoknak megfelelően évente, a 8 évesnél idősebb járműveket pedig félévente ellenőrzik. Az olaszországi busztragédia kapcsán a hatóságok egyelőre nem találtak műszaki hibára utaló jelet.

Rögzítő hevederrel kellett kikötni egy hajdúsági busz ajtaját. A hidegben az egyik ajtó gyakran beragadt, valamint a borítás válik le falról. A buszvezető azt állítja: a problémákról szólt a főnökének, aki ezután kirúgta.

„Ez volt az indok, hogy szóvá tette, nem adtam a nevem ehhez a bekötött ajtóhoz, és nem voltam hajlandó tovább így dolgozni. Megmutattam egy kisebb főnöknek, hogy be van kötve, utasok is jelezték, ez nem tetszett neki, azt mondta, hogy megszégyenítettem, és ezzel az indokkal bocsájtott el” – panaszolta Szabó László.

Pedig az ilyen buszok állapotát legalább évente egyszer ellenőrizni kell. Ilyenkor vizsgálják a többi közt a fékeket, a kormányt, a futóművet, a gumikat, a felfüggesztést, valamint a busz rozsdásodását is.

„Ezek általában elfogadottak. Új kihívás lesz majd, amikor a buszokat korszerű berendezésekkel felszerelik, hogy azoknak az ellenőrzése hogy történik, például egy sávelhagyás vagy egy követési távolságot figyelő berendezés esetében, mert az már nem olyan egyszerű” – fejtette ki Melegh Gábor, közlekedési szakértő.

Az utóbbi időszakban több magyar busz is balesetet szenvedett. A legsúlyosabb a Veronában történt buszbaleset volt, amelyben 16-an haltak meg. Ugyan itt nem találtak műszaki hibára utaló nyomot, az eset után mégis új szabályokat dolgoz ki a járművek ellenőrzésére a fejlesztési és a Belügyminisztérium.

„Ez a munka jelenleg is folyamatban van, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a baleset körülményeinek vizsgálata jelenleg is tart. Ha a végleges vizsgálati eredmények birtokában lesznek a minisztériumok – akár az NFM, ami a szabályok főfelelőse, és a BM is részt vesz ebben – akkor tudunk olyan javaslatot letenni, ami megalapozott” – hangsúlyozta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Mezőkövesden decemberben borult fel egy busz, akkor hárman vesztették életüket. Csütörtökön pedig Polgárdinál csúszott árokba egy jármű, ott 17-en sérültek meg.