Jégpáncél az utakon, rekordon a gipszelések száma a sürgősségin

Hetek óta jégpáncél borít több vidéki és budapesti utcát, még sincs, aki letakarítsa. Fogyasztóvédelmi műsorunk rejtett kamerával járta be az országot. Kiderítették, hogy bár a Fővárosi Közterület-fenntartónak lenne elég munkagépe a feladatra, a hókotrók be sem kanyarodnak a szűkebb utcákba. A vidéki településeken viszont legtöbb esetben pénz- és kapacitáshiány miatt marad el a takarítás. A gipszelések száma közben rekordközelire emelkedett a sürgősségi osztályokon.

Több baleset is történt a jeges utak miatt. Egy nő a XII. kerületben esett el, míg egy másik a Széll Kálmán téren csúszott el a jeges burkolaton. „Siettem keresztül, és úgy, ahogy voltam: hangszerestül, táskástól, esernyőstül elvágódtam” – mesélte Dávid Kinga.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nek 116 autója és 350 hómunkása van, a főváros egyes területei mégis kimaradnak a takarításból. A kisebb utcákba például be sem kanyarodnak a hókotrók. „Akkor tudunk a mellékutakra menni, ha a főutakkal már készen vagyunk, de nagyon sok olyan út van, ahol olyan keskeny a járható út például a parkoló autók miatt, hogy oda nem tud bemenni a hókotró autó. Ha bemegy, nem tud már kitolatni, mert utána beállnak” – mondta Dorogi Gabriella, az FKF Zrt. szóvivője.

A helyzet vidéken még rosszabb. Eger kertvárosi részében gyakorlatilag szánkózni lehetne az útburkolaton, de a belvárosban is vannak jeges szakaszok. „10 méterre megyek az ebédemért, és nem tudok átmenni segítség nélkül, mert tiszta jég az út. Három hete lesz a jövő héten, hogy leesett a hó. És azóta nincs felpucolva. Hol vannak a munkások?” – mesélte Hangrád Istvánné.

A Hír TV-hez sok panasz érkezett Pest megyéből is. Dunakeszin, Gödön és Vácott is estek-keltek a lakók a hetekig jéggel borított utakon. Mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csak a településeket összekötő fő-, mellék- és bekötő utakat takarítja, a települések utcáinak takarítása helyi önkormányzatok feladata lenne. „Van egy rangsor számunkra is. Minden település saját maga határozza meg, de az első mindig az iskolák, óvodák, egészségügyi, szociális ellátóhelyek. Adott pillanatban nincs elég hómunkás vagy közmunkás, ezért folyamatosan mennek, a főbb dolgokat kell megcsinálni” – mondta Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.

Sok településnek pedig épphogy a főutak takarítására van pénze és kapacitása. A hetek óta tartó jegesedés miatt rekordközelire emelkedett a gipszelések száma a sürgősségi osztályokon. „Ebbe a hónapba a kedves hölgy az 1300. beteg, akit gipszelek” – mondta Kiss Norbert, a Péterfy Sándor Utcai Kórház, Rendelőintézet és Baleseti Központ gipszmestere.

Csípő-, boka-, combnyak- és lábszártörés a leggyakoribb. A megemelkedett betegszám miatt a fővárosi baleseti központban plusz kollégákat kellett csatasorba állítani. „A baleseti központban nagy átlagban naponta 200-250 sérültet látunk el beleértve a felnőtt és gyermek sérülteket is. Most ebben a csúszós időszakban volt olyan nap, hogy ez a betegszám 300 fölé emelkedett” – mondta Flóris István, a Péterfy Sándor Utcai Kórház, Rendelőintézet és Baleseti Központ orvosigazgató-helyettese.

Ha egy jéggel borított úton az autónkkal balesetet szenvedünk, a takarításért felelős szervekhez hiába fordulunk. A kárt ugyanis még ilyen esetben is a gépkocsi vezetőjének kell állnia.