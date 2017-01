Jégpáncél az ország, nagyüzem van a kórházakban

Nagyüzem van a kórházakban, mert rengeteg a csonttörés. Sokan elesnek, mert számos helyen jegesek a járdák, nem takarítják őket megfelelően. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nek csak a közjárdák takarítása a feladata, a magánházak előtt az ingatlan-tulajdonosoknak kell gondoskodniuk a jégmentesítésről; amennyiben ezt nem teszi meg, kártérítési felelősség terheli őket.

A főváros egyik tükörjég borította járdáján csak óvatosan tudott lépkedni a Hír TV-nek nyilatkozó anyuka, amikor két gyerekével és a kutyával sétálni indultak. „A házak előtt még csak-csak takarítják az utakat, de amelyek már közvetlenül a kerülethez tartoznak, azok botrányosak, iszonyú jegesek. Emiatt nagyon nagyot kell kerülni, sokszor nem is tudok kerülni. Félek attól, hogy elcsúszom. A pici rám van kötve, babakocsit vagy kismotort azért szoktam hozni, hogy tudjak mibe kapaszkodni” – mondta Sárossi Szilvia.

Pécsett sem jobb a helyzet, az egyik kismama inkább az úttesten sétált, mert az legalább le van takarítva. „Háti hordozóban hozom a picit, mert babakocsival egyszerűen képtelenség közlekedni, a járda itt most is teljesen havas, csúszós. Egyszerűbb, ha a hátamra felkötöm a gyermeket, és úgy megyek, de itt is kijöttem az útra, mert itt van letakarítva, ha jön autó, akkor beljebb megyek” – nyilatkozta Derkovits Emese.

A járdákat a legtöbb helyen az önkormányzatoknak kellene jégmentesíteniük. A magáningatlanok előtti részeket viszont a tulajdonosok kötelessége felügyelni.

„Hó, lefagyás esetén le kell takarítani a járdát, a balesetveszélyt el kell hárítani. Ha mégis valaki elcsúszna, balesetet szenvedne, a kártérítés szabályai szerint felelnie kell az ingatlan használójának, tulajdonosának vagy kezelőjének az ilyen balesetből származó károkért” – így Magyar György ügyvéd.

A csúszós járdákon elszenvedett balesetek miatt nagyüzem van a kórházakban. „Baleseti sebész kollégáim tulajdonképpen folyamatosan operálnak csuklókat, bokákat, csípő tájéki töréseket. Hiába a nyilvánosság előtti megjelenés, hiába mondják el többen is a médiában, hogy óvatosan, ne menjenek ki. Azt a jeget, amely már rárakódott a járdára, nem lehet már olyan könnyen eltávolítani, hiába sózzák, az nem fog semmit érni, ezt föl kell törni. De szükség van rá, mert ha ottmarad, akár életveszélyes is lehet” – mondta Zacher Gábor, a Honvédkórház sürgősségi osztályvezetője.

Az időjárás-előrejelzések szerint marad az extrém hideg, így sok helyen továbbra is jegesek maradnak a járdák.