Jéghelyzet: 100 kilométeres sebességgel a túlpartig is lehet menni

Több balatoni településen is hivatalos jégpályát jelöltek ki. Siófokon napközben egészségügyi ellátással, büfével várják a sportolni vágyókat, akik akár fakutyát is kölcsönözhetnek. A pályát mindenki ingyen használhatja. Itt 18 centiméteres jégvastagságot mértek.

„Fennmarad a vízfelszínen is, nagyon jól csúszik a jégen, kötéllel ellátva” – a rendelkezésre álló mentőeszközöket mutatta a siófoki jégpályát felügyelő mentőtiszt. Létra, csákány és mentőöv is van, ha valaki alatt beszakadna a jég.

„Egy jól látható, körbebójázott területen lehet biztonsággal sportolni, ott biztos nincs esetleg a jég alatt forrás, ahol elvékonyodik a jég, nem vágtak léket, ahol esetleg szintén be lehet szakadni, illetve itt van egészségügyi szolgálat, illetve kint a parton tűzkosarak vannak” – magyarázta Kasza Géza mentőtiszt.

A Balaton jege egyenletesen sima, és most már biztonságos vastagságú. Ennek örülnek a jégvitorlázók is. Jó széllel akár 100 kilométer per órával is képesek haladni.

„10-15 km-es sebességgel bejárunk egy pályát, és ha azt végignéztük, akkor utána megyünk nagy sebességgel azon a bejárt pályán. Ha pedig túrázni megyünk, mert már előfordult, hogy átmentünk a Balaton túlsó felére, nem is egyszer, többször is, akkor kis sebességgel a szánok egymás mögött mennek, messzire egymástól, hogy ha az elsővel valami történik, akkor tudjunk rajta segíteni” – mondta Miklós Tibor jégvitorlázó.

A Balatonon sorra nyitják a hivatalos korcsolyapályákat. A hétvégén pedig Balatonföldváron és Alsóörsön is jégkarnevált tartanak a hétvégén.