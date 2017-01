Jazzfesztivál, a sertések farokrágása – kétmilliárdért

Majdnem kétmilliárdot költött külföldi kiküldetésekre tavaly a második fél évben a kormány – derül ki a szocialista Mesterházy Attila által kikért adatokból, amelyeket a Bors gyűjtött össze.

A humántárcától például egy szeptemberi izraeli jazzfesztiválra utazott el valaki egy hétre 188 ezer forintért, de néhányan A házasság globális fóruma című hatnapos konferencián is részt vehettek a Dél-afrikai Köztársaságban, 2,17 millióért. Dél-Afrikába küldte két emberét a földművelési minisztérium is, ők 15 napon keresztül tanulmányozhatták a veszélyeztetett növény- és állatfajokat 1,8 millióért, valakinek pedig az is megadatott, hogy Írországban a sertések farokrágását és kurtítását is vizsgálhassa 3 napig 306 ezer forintból.

