Javítanának a magyar–román kapcsolaton

A magyar kormány jó kapcsolatra törekszik Bukaresttel, de ehhez párbeszédre van szükség – mondta a külgazdasági és külügyminiszter, miután Budapesten fogadta román kollégáját.

Szijjártó Péter azt hangoztatta, hogy a határon túli magyar kisebbség érdeke is a viszony javulása. A politikus azt is megjegyezte, hogy Magyarország talán legérzékenyebb kétoldalú kapcsolatrendszere a magyar–román, így mindig óvatosan kell hozzáállni a különböző ügyekhez.

„Párbeszéd nélkül soha nem lesznek közös sikereink, és soha nem lesz bizalom a két ország, a két nép és a két kormány között. Márpedig a közös sikerek és ez a bizalom feltétlen szükséges ahhoz, hogy azokat a kétoldalú kapcsolatunkban jelen lévő, kétségtelenül nehéz ügyeket, amelyek alapvetően a kisebbségi kérdésekhez kapcsolódnak, egyáltalán a siker reményével tudjuk megoldani. Mert azt senki nem vitatja, hogy a két ország között vannak érzékeny kérdések. Ezek az érzékeny kérdések alapvetően a kisebbségekhez kapcsolódnak” – mondta el a külügyminiszter.

Közben a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma arra szólította fel a román hatóságokat, hogy fejezzék be a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium tanárainak és az odajáró diákok szüleinek a vegzálását. A közleményben azt is hangsúlyozzák, hogy a magyar közösség által használt intézmény működésének akadályozása, illetve a kisebbségi jogok szándékos szűkítése Romániának is kárt okoz.

Az ügy előzménye, hogy a múlt héten szülőket hallgatott ki a román korrupcióellenes ügyészség, egyebek között azt kérdezték tőlük, hogy mit tudnak az iskolaalapításról, és miért íratták oda gyermekeiket. Az iskolaigazgató ellen tavaly indult eljárás, mert az ügyészség szerint annak ellenére segítette a Római Katolikus Gimnázium működését, hogy tudta: nincs meg minden szükséges engedély.