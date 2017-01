Január végéig nem lesz védőoltás

Nincs, és január végéig nem is lesz elérhető Magyarországon az agyhártyagyulladást okozó baktérium B törzse elleni védőoltás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet külföldről szerzi be a szükséges mennyiséget. Szakemberek szerint azonban ezzel a jelenleginél is drágábban árulhatják majd a patikák az oltóanyagot. Jelenleg egy ampulla 28 ezer forintba kerül, a megfelelő védelemhez azonban 3-4 oltásra van szükség, ez pedig több mint százezer forintos kiadást jelent a családoknak. Szakmai szervezetek ezért ezt az oltást is ingyenessé tennék.