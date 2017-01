Január végéig kell jelezni, különben lemarad az adókedvezményről

Január végéig kell jelezni a munkáltatóknak a családi adókedvezmény igénybevételét – figyelmeztet a szaktárca helyettes államtitkára, a támogatás ugyanis nem automatikus. Az adószakértő már arra is emlékeztet, hogy ha év közben változás van, azt is azonnal jelezni kell a munkáltatónak.

„Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nehogy véletlenül valaki lemaradjon azokról a kedvezményekről, amelyeket a kormány már eddig is nyújtott akár az adózás tekintetében, akár a családoknak” – hangsúlyozta Beneda Attila család- és népesedéspolitikai helyettes államtitkár.

A családi adóalap-kedvezmény ugyanis nem automatikus, a gyermekek után járó kedvezményeket januárban kell érvényesíteni, ehhez a munkáltatónak kell leadni a nyilatkozatot.

A családi pótlék egygyermekes családnál az idén 12 200 forint havonta, három- vagy több gyermekes család esetében 16 000 forint gyerekenként, az egyedülálló szülők ennél valamivel többet kapnak. Év közben azonban a kedvezmény meg is szűnhet, például ha a fiatal leérettségizik.

„Ha az év során bármilyen változás áll be, akkor arról köteles tájékoztatni a munkáltatóját. Ilyen lehet például, ha egy gyermek befejezi a középiskolai tanulmányait, és már nem lesz jogosult utána a szülő családi pótlékra. Ilyenkor jelezni kell a munkáltatónak, hogy egy fővel kevesebb a kedvezményezett eltartottak száma” – fejtette ki Angyal József okleveles adószakértő.

Ha az érintett fiatal középfokú intézményben tanul tovább, például OKJ-s szakképzésen, akkor 20 éves koráig jár még a családi pótlék. Viszont ha egyetemen vagy főiskolán tanul, akkor már nem jár, a diák csak a gyerekek létszámába számít be az adókedvezmény igénylésénél.

„Akár a 20 év fölötti gyerekeket is beszámítjuk a családi adókedvezménybe – nem úgy, hogy a szülők utánuk is tudják érvényesíteni a családi adókedvezményt, hanem úgy, hogy a gyerekszámba számítanak be. Nemzetközi összehasonlításban ez még mindig egy rendkívül nagyvonalú ajánlat vagy lehetőség a családok számára” – hangsúlyozta Novák Katalin családügyi államtitkár.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete azonban arra figyelmeztet, hogy gyermeket nem anyagi megfontolásból kell vállalni. „Az anyagias jólét mellett a családoknak a gyermekvállalásában van egy jóllétük. Az egy olyan egészségesebb közeg, hogyha nemcsak azzal foglalkozunk, hogy mi mennyibe kerül, hanem hogy mit adhatunk, nemcsak a világnak, hanem annak a gyermeknek is, az egyfelől jobbá is tesz minket, másfelől pedig jobb közérzetet is ad” – fogalmazott Kardosné Gyurkó Katalin, az egyesület elnöke.

A családi adókedvezmény a szülők között megosztva is igényelhető, a munkáltatónál legkésőbb január 31-ig kell jelezni.