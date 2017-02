Ugrott a megalázó 22 ezer forint is, a kormány türelmet kér

Januártól már nem szerepelnek munkakeresőként a munkaügyi nyilvántartásokban az 50 százalék alatti egészségkárosodással élők. Pedig dolgozni nem tudnak, és általában egyetlen bevételük a 22 800 forintos állami támogatás volt. A statisztika kozmetikázása miatt ettől is elesnek. A kormány által ígért speciális közmunkaprogram késik, a Fidesz frakcióvezetője türelmet kér az érintettektől.

Kutyájával él egy pestszentlőrinci telken a 62 éves Faragó István. Gerincproblémái miatt évek óta munkaképtelen. Az orvosi szakvélemények alapján 42 százalékos egészségkárosodással él. Ez eddig elég volt arra, hogy munkakeresőként szerepeljen a munkaügyi nyilvántartásban, csakhogy az új szabályok szerint januártól nem az. Az év végén határozatban értesítették arról, hogy kihúzták a nyilvántartásból. Ezzel elesik attól a 22 800 forintos támogatástól is, amit eddig az aktív korúak ellátására biztosított az állam.

„Ebből a pénzből sem lehetett megélni, megalázó összeg volt, de most a 0 forint még megalázóbb összeg, és ez sajnos, mondhatjuk azt, hogy egy halálos ítélet az embernek” – fogalmazott. Azt mondja, egy évre elegendő tartaléka van. 22 négyzetméteres házát havi 15 ezerért, egy olajradiátorral fűti.

A kormány korábban speciális közmunkaprogramot ígért a hasonló sorsú embereknek, akik a helyi zöldpárti képviselő szerint csak a kerületben is több százan vannak. „Ezeket a speciális közmunkaprogramokat vidéken, kísérleti jelleggel indították. Viszont elfogyott rá a keret. Négy hónapig tartott, én úgy tudom, de nincs is lehetőség itt erre. Vidéken olyan munkát bíztak ezekre az emberekre, mint a növénytermesztés vagy az állattartás, Budapest XIII. kerületében ilyesmire nincsen lehetőség” – mondta Kassai Dániel önkormányzati képviselő.

A nagyobbik kormánypárt türelmet kért, amíg átszervezik a rendszert. „Itt pusztán arról van szó, hogy aki ilyen… látszik, hogy tartósan munkanélküli, és ellátásra is szorult, azt nem munkaerőpiaci eszközökre szánt pénzből kell segíteni a mindennapjaiban, hanem más eszközökkel. Tehát ez szociális kérdés és nem munkaerőpiaci. Tulajdonképpen csak egyfajta rendcsinálás van, nem más. Ezeknek a megélhetését nem fenyegeti semmi. Ugyanakkor kifejezetten nagy eszközöket szeretnénk fordítani arra, hogy a megváltozott munkaképességűek integrálása a munka világába megvalósuljon” – közölte Kósa Lajos Fidesz-frakcióvezető.

Az LMP társelnöke viszont azonnali lépéseket sürget, és megkereste az érintett tárcák minisztereit. „Most adtam be az írásbeli kérdéseket, így a két miniszternek van még egy kis ideje, hogy válaszoljon, de nem kerülheti el azt, hogy ne korrektül válaszoljon erre a kérdésre, és egyáltalán, ezt a rendszert ez korrigálja.

Ilyen nincsen, hogy valaki egészségügyi okból alkalmatlan arra, hogy munkát végezzen, és a Fidesz-kormányzat fogja magát, és még az álláskeresők közül is kihúzza, megadva ezzel a lehetőséget annak, hogy még a segélytől is elessenek ezek az emberek” – hangsúlyozta Szél Bernadett.

Becslések szerint 132 ezer ember szerepel a nyilvántartásban úgy, hogy nem közvetítették ki őket egyetlen munkahelyre sem.