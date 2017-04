János, az elsodort éjjeliőr: Nem vagyok hős

Csaknem két hónapig szünetelt a kompközlekedés Tiszacsegénél azután, hogy február közepén a jeges ár a fedélzeten az éjjeli őrrel elsodorta a szerkezetet. A komp napokkal később akadt el Sarud közelében, majd onnan vontatták vissza rommá tört állapotban a kikötőjéhez. A felújításnak azonnal nekiálltak, de annyi kézi munkát igényelt, hogy egészen mostanáig tartott. Ma reggel már hivatalosan is elindult az első járat a Tisza két partja között.

Újra jár a február közepén elsodródott komp Tiszacsegénél. A hajót teljesen felújították, műszaki vizsgázott, így mától folyamatosan szállítja az utasokat a folyó két partja között.

„Negyvenhat napot dolgoztunk összesen a kollégákkal együtt. Megfeszített munka volt, igyekeztünk, hogy minél hamarabb hadrendbe tudjuk állítani a kompot. Egy kicsit jó munka volt ez, mert egyáltalán volt lehetőségünk arra, hogy dolgozzunk” – mondta Lévai Zoltán kompüzemeltető.

Február közepén a komp éjjeliőrével együtt sodorta el a jeges ár a hajót, és akadt meg a feltorlódott jégtáblák között a folyó közepén. Akkor katonai helikopterrel mentették ki a bajba került embert, akit azóta a fél ország megismert.

– Nem vagyok hős egyáltalán. Inkább azok a hősök, akik megmentettek. Nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni, nem akarok én ebből semmit sem profitálni.

Jani – ahogy mindenki megismerte – nemsokára vezeti is a kompot. Papírjai már évek óta megvannak, és most már a komp is járhat újra hivatalosan.

„Végre nagyon sok ember megelégedésére érvényes engedélyekkel rendelkezik a komp, és reggel hét órakor újra megkezdte az állandó szolgálatot” – mondta Szilágyi Sándor polgármester.

A környéken lakók közül sokan várták már, hogy újrainduljon a járat, ugyanis 60-70 kilométert kellett kerülni, ha az egyik oldalról a másikra akartak átjutni.

„Az interneten követtem nyomon, hogy s mint tart, merre tart a felújítás, és tegnap fel volt téve, hogy mától jár a komp, és így jöttünk erre már” – mesélte Kun Lászlóné.

A kompot teljesen felújították, a motorját is erősebbre cserélték, és a fedélzeten is mindent kicseréltek. A komp indulásának híre hamar elterjedt, így szinte folyamatosan járt a kért part között, és vitte az utasokat.