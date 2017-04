Ivóvízprobléma Csongrádon

Félmilliárd forintnál is többet költöttek az ivóvíz minőségét javító beruházásra két éve, most mégis új tisztító berendezéseket kell felszerelni, hogy iható víz folyjon a csapokból Csongrádban. A víz ugyanis rossz szagú és sokszor sárgás színű. A szakértők állítják, a víz egészségre nem ártalmas.

Iható, de büdös, és olykor sárgás színű a víz Csongrádon – azóta, hogy uniós forrásból, 600 millió forintból elkészült az ivóvíztisztító beruházás. A probléma a város lakosságának nagyjából felét érinti.

Egy helyi lakos, Farkas László bejelentette a vízműveknél, hogy büdös a vize, „kijöttek, megvizsgálták. Igen, ez tényleg büdös, hát idáig jutottunk, és szerintem mindenki idáig jut a dologgal”. A szakemberek azt mondták, a vegyszer, melyet használnak, feloldja a régi csőhálózatban levő anyagokat, és ezzel az illattal nem tudnak mit csinálni.

hirdetés

Egy héten keresztül naponta egy raklapnyi ásványvízzel látta el a helyi óvodákat és bölcsődéket az egyik csongrádi képviselő, hogy a kicsik ne a csapvizet igyák. A jobbikos Laczkó Zsolt és csapata több mint nyolcszáz liter vizet szállított ki.

Mivel az ivóvíz minőségét javító beruházás által klórt is adnak a vízhez, az elöregedett csatorna belső faláról más anyagok is leválnak, felkavarodnak – ettől lesz az büdös, zavaros és más színű. A város önkormányzata összesen hat intézménybe, bölcsődékbe, valamint az óvodákba külön víztisztító berendezéseket telepít, mellyel kiküszöbölhetőek ezek a problémák – számolt be Bedő Tamás. A polgármester szerint az eszközöket bérelni fogják, mivel idővel biztosan javulni fog a helyzet. „Ha pedig nem, akkor tovább kell vizsgálni azokat a lehetőségeket, melyekkel az ivóvizet jó minőségbe lehet hozni” – mondta a független városvezető.

Közben a vízhálózat tisztíthatóságának megoldásán dolgozik az üzemeltető és város is. Habár egyes vízminták vizsgálata alapján a víz kifogásolható, iható, és az egészségre nem jelent veszélyt. Átmenetileg a tűzcsapokon keresztül próbálják a hálózatot kiöblíteni.

hirdetés

Szeverényi György, az Alföldvíz Zrt. műszaki igazgatója azt mondta, hosszú távú megoldást jelenthet az, ha kialakítanak olyan csomópontokat és olyan lehetőségeket, hogy a hálózatnak a mechanikai tisztítását is végre lehessen hajtani. „Ez ügyben az önkormányzat felé már tettünk is javaslatot, illetve a tervezési munka is elindult, közösen”. Ennek keretében a szakember szerint azt mérik fel, hogy milyen műszaki beavatkozás szükséges ahhoz, hogy a hálózat mechanikusan tisztítható legyen, a lerakódásokat meg tudják szüntetni. Mindez állítólag több száz millió forintos beruházást igényelne. A szakember szerint az ivóvíz akkor lesz jobb minőségű, ha teljesen letisztult a vízhálózat.