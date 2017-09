Ismét a legrászorultabbak nem tudnak élni a kormány programjával

Nem segít a rászorulókon a konvektorcserére kiírt másfél milliárdos program. A szakértők szerint az utólagos finanszírozás és az egyéb költségek miatt csak azok korszerűsíthetnek, akik amúgy önerőből megtehetnék. A kiírásnak csak az a konvektor felel meg, amelyet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter korábbi tanácsadójának cége gyárt.

Boldog Kamilla majd egy évtizede lakik egy kőbányai lakásban, konvektorral fűt. A fűtőtestek egyidősek a negyvenéves épülettel. Havonta tízezer forint a gázszámla ezzel, huszonkét fokra tudja melegíteni a lakást az asszony. Korszerűsítene, de nem tudja, hogyan. „Muszáj valami más fűtési rendszert kitalálni, a fürdőszobába nem lehet, konyhába nem lehet, a kémények miatt már nem lehet kazánt tenni, tehát ezeket fel kell újítani, de hát az sok pénz” – mondta a nő.

Kamilláéknál számít a pénz. Ahogy annak a majd 4,5 millió lakásban élőnek, akikre a kormány kiírt egy pályázatot a konvektorcserékre. Összesen másfél milliárd forintot szántak rá, azonban a cserére fordított összeg 80 százalékát csak utólag fizetik ki, és egyéb költségekkel is számolni kell.

A régi konvektorokat azonban nem akármilyen készülékre lehet cserélni. A pályázati kiírás ugyanis egyértelműen fogalmaz: a cserekészüléknek zárt égésterűnek, programozható termosztáttal ellátottnak, legalább „A” energiaosztályúnak és legalább 88 százalékos hatásfokúnak kell lennie.

„Ha FÉG-es konvektort cserélünk FÉG-es konvektorra, maximum a gáz része a munkadíjjal együtt 25-30 ezer forintról beszélünk, ha más a teljesítmény, akkor terveztetni kell. Plusz a gázterv, ami 25 ezer forint körül van” – mondta Dizmatsek Zoltán, a Dizi-Therm Kft. ügyvezetője.

A költségeknek és tennivalóknak azonban itt még korántsincs vége. Tulajdonilap-másolat és bankszámla-igazolás is kell, valamint szerelőt, tervezőt is kell rövid időn belül találni. „Budapesten jellemzően kéménybe kötött konvektorokat használnak a polgárok, így innentől kezdve, ha valaki egy ilyen konvektorra el tud nyerni egy pályázatot, akkor neki számolni kell még akár több százezer forint, vagy akár egy társasháznál több millió forintos költséggel, hiszen a kéményét is ehhez a zárt égésterű konvektorhoz kell kialakítsa a későbbiekben” – hívta fel a figyelmet Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke.

Így akár 800-900 ezer forint is lehet a végösszeg, amelyből viszont csak 500 ezret térít meg az állam, azt is csak utólag. Azaz, ezt az összeget a tulajdonosnak kell előre kifizetni. Hiába telik be régióként egy-két nap alatt a jelentkezési keretszám, a hírek szerint a pályázók többsége végül lemond a konvektorcseréről.

Az egyik gázkészülékeket forgalmazó budapesti cég mérnöke szerint ez a lehetőség nem a rászorulóknak, hanem azoknak szól, akik amúgy önerőből végeznék ezeket a fejlesztéseket. „Javasolják, hogy hitelből, innen-onnan pénzekből, tehát akár banki hitelből felvenni rá egy szabad felhasználású hitelt, megfinanszírozni, és amikor az állami támogatás megérkezett, akkor visszafizetni a hitel összeget” – mondta Kis István, a Merkapt Zrt. épületgépész-mérnöke.

A kiírásnak egyedül megfelelő FÉG típusú konvektorokat az az offshore-hátterű cég gyártja, amely Magyarország hetedik leggazdagabb emberének, Felcsuti Zsoltnak a tulajdonában van. Az üzletember néhány éve még Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tanácsadója volt.