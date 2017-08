Iskolapadba ültetné állami tisztségviselőit a Fidesz

Megosztás KaG, 2017. augusztus 31., csütörtök 22:48, frissítve: csütörtök 23:04

Minisztériumi vezetőket és nagyköveteket iskolázna be a kormány – azt tervezik, hogy a jövőben csak az tölthetne be vezető állami tisztséget, aki elvégzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi képzését. Ha a terv megvalósul, akkor például a végezettségét tekintve építőmérnök dublini nagykövet, Pálffy István, vagy az egyelőre még a középfokú nyelvvizsgára hajtó milánói főkonzulnak, Csiszár Jenőnek is szorgalmi időszakokra kell készülnie.