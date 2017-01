Ingyenes a BKV a kitiltott autósoknak

Ingyen használhatják a BKV-t azok az autósok, akiknek a szmogriadó ideje alatt le kell tenniük kocsijukat a kedvezőtlen környezetvédelmi besorolás miatt.

A főpolgármester javaslatát egyhangúlag szavazta meg a Fővárosi Közgyűlés, a rendelkezés ma 16 órától lép életbe.

Közben továbbra is marad a szmog miatt elrendelt riasztási fokozat több nagyvárosban és Budapesten is. Csütörtökön a megélénkülő szél jelentősen javíthat a levegő minőségén, ám péntektől hétfőig megint arra van kilátás, hogy nagymértékben romlik szmoghelyzet, akár a riasztási szintet is meghaladóan.

