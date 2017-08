Ingyen, engedély nélkül: vizsgálják Garancsi cégének reklámjait

Megvizsgálja a főváros, hogyan hirdethetett két évig ingyen és engedély nélkül a budapesti villanyoszlopokon Garancsi István reklámcége. A Fővárosi Önkormányzat egyúttal támogatta az oszlopok reklámcélú hasznosítását, de a pályázaton egyelőre akár az érintett Esma Zrt. is indulhat. A közgyűlés arról is döntött, hogy egymilliárd forintból korszerűsítik a budapesti közvilágítást. Tokody Marcell jobbikos képviselő itt a miniszterelnök vejét emlegette, mikor túlárazásról beszélt.

Hétezer rossz állapotú nátriumlámpát cserélne ledesre a főváros, a közvilágítás korszerűsítésére egymilliárd forintot jóvá is hagyott a közgyűlés. Az ülés előtt a jobbikos Tokody Marcell jelezte: lámpákra leosztva sokkal olcsóbb ajánlatokat is találtak a piacon.

„Világossá szeretnénk tenni, hogy egyetértünk a céllal, szeretnénk azt, hogy korszerűbb, energiahatékonyabb legyen Budapesten a közvilágítás, azonban nem lehet egy ilyen projekt a korrupció melegágya. Tudjuk jól, hogy a miniszterelnök veje éppen ledvilágítással foglalkozik – nem ez lenne az első irányított közbeszerzés Magyarországon, tartunk tőle, hogy rá kívánják majd kiírni a közbeszerzést” – fejezte ki félelmét a Jobbik fővárosi képviselője.

A közbeszerzésért felelős társaság vezetője szerint a nyilvános eljárás alatt majd leszorítják az árakat, és szerinte az ellenzéki képviselő amúgy is rosszul számol. „Az egymilliárd forintot nem lehet elosztani a hétezerrel ahhoz, hogy megkapjuk, mennyi egy lámpatest ára. A ledes közbeszerzés más típusú, mint egy sima nátriumlámpa – amelyet leveszünk és fölrakunk – beszerzése. A led esetében tervezni kell, a megfelelő infrastruktúrára kell tervezni, és ahhoz, hogy szabványos közvilágítás legyen Budapesten, bizony nagyon pontos, alapos előkészítés szükséges” – jegyezte meg Pap Zoltán, a BDK Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. ügyvezetője.

A közgyűlés arról is döntött, hogy a villanyoszlopokon is lehessen reklámozni a fővárosban.

„Vizsgáltassam meg, hogy mért nem fizetett az Esma? Hát ezt támogatom”– a Demokratikus Koalíció képviselőjének módosítójáról mondta ezt Tarlós István főpolgármester. A közvilágítási oszlopokról ugyanis kiderült: a miniszterelnök barátjának egyik érdekeltsége már két éve úgy használja őket reklámozásra, hogy nem fizet a felületekért.

„Az Orbán-kormány újra engedélyezte, hogy a villanyoszlopokon, közúti oszlopokon úgynevezett elefántfüleket helyezzen el. A Garancsi István érdekeltségébe tartozó cég 2015 vége óta nem fizet ezért egy árva fillért sem, ezt a közgyűlési előterjesztésben elismerte a cég. Kíváncsi lennék arra, hogy kit terhel a mulasztás felelőssége azért, hogy a főváros és a cégei jelentős bevételtől estek el” – jelentette ki a DK-s Gy. Németh Erzsébet

A főpolgármester jelezte, a cég nem rendelkezett engedéllyel a fővárostól. „Ha jogcím nélkül használja, az egy kicsit más. Természetesen azt is meg kell vizsgálni, tehát én támogatom változatlanul az ön javaslatát, de hangsúlyozom: most tudtam meg én is, hogy nem arról van szó, hogy valaki valamire jogosítványt kapott, és nem fizet érte, hanem jogcím nélkül használt valamit” – fogalmazott Tarlós István.

Városszerte összesen hetvenhétezer közvilágítási oszlop van, ezeken hirdethet majd a közbeszerzés győztese öt éven át.