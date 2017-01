Indul a kampány az olimpia ellen

A jövő héttől Budapest legforgalmasabb csomópontjain gyűjtik az aláírásokat a budapesti olimpiai pályázat visszavonásáért a „Momentum Mozgalom” nevű ifjúsági szervezet aktivistái, népszavazási kezdeményezésüket ugyanis helybenhagyta a Fővárosi Választási Bizottság. 138 ezer hiteles aláírást kell összegyűjteniük a referendum kiírásáért. Azért ellenzik a 2024-es budapesti olimpiát, mert az szerintük csődbe vinné az országot.

Most hó fedi a Rákóczi híd pesti hídfőjénél lévő Duna-parti területet, ám ha Magyarország elnyeri a 2024-es olimpia rendezési jogát, a tervek szerint itt egy olimpiai falut és egy 60 ezer férőhelyes atlétikai stadiont húznának fel.

Nem csak itt, szinte az egész fővárosban átalakításokat terveznek az ötkarikás játékok miatt. A megvalósíthatósági tanulmány szerint a rendezvény közvetlen költségei 774 milliárd forintra rúgnak, ehhez adódnak még azok a fejlesztések, amelyeket az olimpia miatt előre kell hozni. Így a végösszeg háromszor ennyi, vagy még több is lehet közgazdászok szerint.

„Nem látjuk, hogy mi lesz, azt látjuk, hogy már eddig is több, és ezzel még tovább is homályosítanak. Tehát a lényeg az, ez bennünket megerősít abban, hogy nem lehet tudni, mi lesz ezzel az egésszel, és továbbra is tartunk attól, hogy itt a számokkal gondok lesznek, tehát nagyon sokba fog nekünk kerülni, így is már sokba került” – nyilatkozta Fodor Márk közgazdász, az Olimpiát? Ne! Mozgalom tagja.

A civilek szerint eddig minden olimpia túllépte a tervezett pénzügyi keretet, még olyan országokban is, ahol már rendelkezésre álltak a sportlétesítmények is. Magyarországon pedig a szükséges infrastruktúra nagy része hiányzik. Ezért civilek népszavazási kezdeményezést adtak be a Fővárosi Választási Bizottságnak, amelyet a testület jóvá is hagyott, jövő héten aláírásgyűjtésbe kezdenek.

„Ez egy nagyon fontos kérdés, itt nagyon sok pénzről van szó, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen horderejű kérdésben fontos megkérdezni az emberek véleményét, arról, valóban szeretnék-e, hogy Budapest 2024-ben olimpiát rendezzen-e. 138 ezer aláírásra van szükségünk, ami nagyon nagy kihívás, de bizakodóak vagyunk, mert nagyon sokan jelentkeztek eddig is” – mondta el Orosz Anna, a Momentum Mozgalom tagja.

Az aláírásokat a főváros forgalmas csomópontjain gyűjtik majd az aktivisták. Az LMP is bekapcsolódik az akcióba.

„A Lehet Más a Politika teljes szervezeti struktúráját fel fogja használni annak érdekében, hogy ez az aláírásgyűjtés hiteles legyen, sikeres legyen, én azt gondolom, hogy nem lehet más célunk, mint hogy a budapestiek kezébe adjuk a döntést” – nyilatkozta a párt fővárosi képviselője, Csárdi Antal.

A kezdeményezőknek 30 napjuk van arra, hogy összegyűjtsék a 138 ezer aláírást.