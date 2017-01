Ilyen hideg még nem volt

32 éve nem volt olyan hideg, mint vasárnap: mínusz 28 fokot mértek Pest megyében.

Vasárnap megdőlt az országos és a fővárosi hidegrekord is: 32 éve nem volt olyan hideg, mint a Pest megyei Tésán, ahol mínusz 28,1 fokig hűlt a levegő, vagyis másfél fokkal volt hidegebb az 1985-ös romhányi csúcsnál. A tegnapi lehetett egyébként a tél legkeményebb napja: a hét második felében már mérséklődik a hideg, de így is csak legfeljebb 5 fokig melegedhet a levegő - a minimumok többfelé mínusz 10 fok körül alakulnak, és többször havazhat is.

