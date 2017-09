Illés Zoltán is aláírta a béruniós kezdeményezést

A program Facebook-oldalán fotókat is közzétettek, ahogyan a volt fideszes államtitkár szignózza az ívet.

Illés Zoltán, a második Orbán-kormány volt környezetvédelmi államtitkára is aláírta a Jobbik béruniós kezdeményezését. Múlt héten a volt LMP-s elnök és országgyűlési képviselő, Schiffer András támogatta így a kezdeményezést, de az aláírók között szerepel Miskolc volt KDNP-s polgármestere, Kobold Tamás is. A Jobbik kezdeményezéséhez több kelet-közép-európai ország is csatlakozott, lényege, hogy az unió országain belül ugyanannyi munkáért ugyanannyi fizetést kapjanak az emberek.

hirdetés