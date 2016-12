Az idén is tilos a petárdázás. Ha valaki mégis használja, 150 ezer forintra is büntethetik.

Tűzijátékozni ma este hat órától holnap reggel hatig lehet, érdemes olyan árustól vásárolni, akinek van engedélye. A katasztrófavédelem óvatosságra int, az egyszerűnek tűnő pirotechnikai eszközök is lehetnek veszélyesek.



„Mindig tartsuk be a használati utasításban szereplő védőtávolságot, nehogy baleset legyen a vége. Nagyon fontos, hogy ne működtessük emberre, állatra, épületre vagy növényre irányítva, hiszen ebből szoktak a balesetek lenni. Ne indítsuk őket kézből, a rakétákat mindig vetőcsőbe vagy pezsgősüvegbe megfelelően helyezve indítsuk el, és győződjünk meg arról, hogy az útjában nincs semmi! A leggyakrabban fenyők, tuják gyulladnak meg, szeméttárolók égnek pirotechnikai termékek miatt, de olyan is előfordult már, hogy egy ablakon repült be rakéta, és ott okozott tüzet” – hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

