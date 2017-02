„Hűha, ez egy jó hely”: dübörög a buliturizmus

A fiatal külföldiek elsősorban a romkocsmák miatt jönnek a magyar fővárosba. Az iparági szakemberek szerint ez nem baj, nekik az igényeket kell kiszolgálniuk.

A külföldi fiatalok főként a romkocsmák miatt, szórakozni jönnek a magyar fővárosba. Azt mondják, Pesten több lehetőségük van kikapcsolódni, Budán viszont több a kulturális látványosság. „Azt gondolom, hogy Pest jobb, sokkal inkább él, mint Buda, de Budán több mindent érdemes megnézni, ha a kultúráról van szó. Mi inkább ezen az oldalon, Pesten vagyunk szívesen” – fogalmazott egy külföldi hölgy a Hír TV-nek.

Az utóbbi években rohamosan nő azon külföldiek száma, akik szórakozni jönnek a fővárosba. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara osztályvezetője szerint ez nem probléma, hiszen mindig az aktuális igényeket kell kiszolgálni. „Azt mondjuk, »a kutya fáját, idejönnek berúgni, milyen dolog ez?«, de ne felejtsük el, hogy számtalan országnak megvannak azok az apró kis pontjai, amelyek előbb-utóbb átváltoznak. Ha arra gondolunk, hogy a ma idejövő tizenéves holnapután harmincéves lesz, és gyerekei lesznek, úgy fog ránk gondolni, hogy »hűha, ez egy jó hely, ide megéri jönni«, és a családjával is jön” – fogalmazott Bornemisza Miklós, a turizmus és vendéglátás osztály elnöke.

A magyarországi vendégéjszakák 85 százalékát továbbra is külföldiek töltik a szálláshelyeken, de emelkedik a belföldi forgalom is. „A turizmus az egyik legjobban és legdinamikusabban fejlődő ágazat, és ma már nem véletlen, hogy nemcsak egy szép város kedvéért kelnek útra bárhonnan a világból, hanem a kulturális eseményekért is – a kulturális értékben a személyes kontaktus, a városnak a felöltöztetése, kultúrával való feltöltése vonzza a vendégeket” – mondta Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezető igazgatója.

2016-ban 18 százalékkal több külföldi látogatott Magyarországra, mint egy évvel korábban.