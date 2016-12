Horror áron lehet majd parkolni jövőre

Nagykanizsán lesz januártól a legdrágább a parkolás. 600 forintos óradíjat számolnak majd fel az eddigi 280 helyett.

Nagykanizsa főterén lesz januártól a legdrágább a parkolás, 600 forintos óradíjat számolnak majd fel az eddigi 280 helyett. Ennél még a budai Várban is olcsóbban lehet parkolni. Fitos István, a nagykanizsai városüzemeltető cég vezérigazgatója azonban a Hír TV-nek elmondta: az emeléssel arra akarják ösztönözni az autósokat, hogy vegyék igénybe a környező utcákat is parkolni. Megjegyezte: a városban több mint 1200 parkolóhely van, a legtöbb 200 forintba kerül óránként, a háromszoros díj mindössze 40 helyre érvényes.

„2017. január elsejétől 600 forint per óra lesz a parkolás ezen az Erzsébet téren. Az időkorlát egyidejű eltörlésével ez kb. 40 darab parkolóhelyet érint az 1200 fizető parkolóhelyből Nagykanizsán. Az összes többi helyen 200 forint per óra lesz a parkolási díj, ezzel is motiválva a lakosságot a környező utcákban történő parkolásra és a város főterét ezáltal is szabadon hagyva” – közölte a Via Kanizsa Zrt. vezérigazgatója, Fitos István.

A fővárosban január 2-ig ingyenes a parkolás, néhány helyen azonban fizetni kell. A várnegyedben 580 forintba kerül a legdrágább hely egy órára.

„A fővárosban január másodikán, hétfő reggel nyolc óráig díjmentesen lehet parkolni. Ez alól kivételt jelent a Várban lévő és a Citadella alatti, valamint a Flórián tér és a Margitsziget északi részén található parkoló, illetve az őrzött fizetős P+R parkolók és garázsok, így a II. kerületben a hűvösvölgyi végállomásnál található, a Rákóczi téri mélygarázsban, Újpest városkapu metróállomásnál található P+R parkoló, a Pillangó utcai metróállomás melletti, illetve Kőbánya-Kispest metróállomás melletti, valamint a KÖKI terminálnál található P+R parkolóban kell fizetni a parkolásért” – közölte Mátyási György, a BKK Info munkatársa.

