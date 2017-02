Erre nem voltak felkészülve a gyermekintenzív osztályok

A vírusos hörgőgyulladásban megbetegedett gyerekek miatt teltek meg a fővárosi gyermekintenzív osztályok.

A Hír TV-nek a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója azt mondta, február környékén mindig nagy a betegszám az osztályokon, most azonban az összes fővárosi kórház gyermekosztálya betelt. Velkey György hozzátette, a különböző járványokra, mint például az influenzára fel tudtak készülni, a csecsemőket, kisgyermekeket érintő hörgőgyulladás intenzív megbetegedéseire viszont nem.

„Ez egy más vírus, amely ebben a korosztályban okozza ezt a speciális betegséget, és most látjuk azt, az elmúlt években is volt ilyen helyzet, hogy ezeknek a betegeknek a száma megszaporodott. Most látjuk azt, hogy újra nagyon jelentősen megszaporodtak és súlyosabbak is az esetek. Nem mindig igényelne ez a típusú betegség intenzív ellátást, most sok olyan betegünk van, itt a Bethesdában, de a többi vezető szakemberrel beszélve, a többi kórházban is, akiknél gépi lélegeztetés és intenzív kezelés szükséges ehhez a bronchiolitishez” – tájékoztatott a gyermekkórház főigazgatója.

