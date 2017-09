Hivatalos: a homeopátia kamu

250 éves gyógyászati hiedelemnek ment neki az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete. Nincs bizonyíték arra, hogy az egyebek mellett a víz emlékezetére épülő homeopátia bármilyen betegség esetén hatékony lenne, a gyógyulások is a placebohatással magyarázhatók – ez a testület szakvéleménye.

Komoly vita zajlott a Hír TV stúdiójában nemrég a homeopátiás szerekről. Az alternatív készítményeket propagáló egyesület elnökének és a szakorvos álláspontja nem került közelebb azzal kapcsolatban, hogy hatásosak-e ezek a szerek.

Az európai tudományos akadémiákat tömörítő szervezet most kimondta: nincs bizonyíték rá, hogy a homeopátia bármilyen betegség esetén hatékony gyógymód lenne. Jelentésükben arra is felhívják a figyelmet, hogy az alternatív megoldások kártékonyak is lehetnek, mert a betegek így nem használják a bizonyított gyógyszereket.

„A tudományos szakirodalomban található eredményeket elemezve, számos bizonyítékot megvizsgáltunk, kezdve a klinikai próbáktól a laboratóriumi kutatásokig, amelyek a homeopátiás szerek működését vizsgálták. Ezeket a bizonyítékokat elemezve egyetértettünk abban, hogy nincs szilárd bizonyíték a homeopátiás szerek klinikai hatására, eltekintve attól a hatástól, amelyet placebohatásnak hívunk, és amelyet a beteg észlel” – nyilatkozta az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének biológiai programigazgatója, Robin Fears.

A Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke üdvözölte az európai szervezet állásfoglalását, ők eddig sem ajánlották ezeket a készítményeket.

„A homeopátiás szereknek nincsen úgynevezett evidenciája, tehát nincs semmiféle valós vizsgálat a szerek mögött, tapasztalatok alapján árulják, és hát sokszor kiderül, hogy a hatékonysága az tulajdonképpen az úgynevezett placebohatással egyenlő, tehát ugye egy csomó kórkép az magától is javul” – mondta Póta György.

A magyar patikákban is lehet kapni ezeket a készítményeket. A Hír TV által rejtett kamerával felkeresett gyógyszertárban azonban nem ajánlottak fejfájásra homeopátiás szert. A patikus inkább aspirint javasolt a tünetekre.

Európában évente egymilliárd eurót költenek a betegek homeopátiás szerekre.