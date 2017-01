Hitleres-zsidós vicc a Mediaworkshöz tartozó megyei lapban

Hitlerről és a zsidó rabokról szóló viccel szórakoztatta olvasóit a kormányközeli Mediaworks tulajdonába tartozó Veszprém Megyei Napló.

Egy olyan viccet közöltek, amelynek a csattanója szerint azt a zsidó rabot, aki át tudja ugrani a kerítést, le kell lőni. A KDNP-s Hollik István szerint a médiahatóságnak kell eljárnia az ügyben. „Azt gondolom, hogy a médiavállalkozásokra is vonatkoznak törvények, azokat is mindenkinek be kell tartani. A szabályozó hatóság, ha erről értesül, akkor el fog járni, és amit én láttam, az azt gondolom, hogy ennek a vége büntetés lesz. Ez teljesen nyilvánvaló” – fogalmazott.

A Veszprém Megyei Napló nem kommentálja a történteket. A megbízott főszerkesztő annyit írt, elnézést kérnek olvasóiktól. Azt írja, olvasóik megszokták és keresik is az újság utolsó oldalán megjelenő viccet, amelyek eddig mosolygást váltottak ki. Most viszont sajnálattal észlelték – teszi hozzá Tremmer Tamás –, hogy a ma megjelentek sértik olvasóikat.

