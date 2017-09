Hiába várnak a kormányzati jóváhagyásra, késik a bővítés

Hónapok óta hiába vár kormányzati jóváhagyásra Halásztelek a helyi iskola bővítéséhez. Az építkezés így iskolaidőre csúszott, van olyan osztály, amelyik a polgármesteri hivatalban kezdte a tanévet. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint nem egyedi esetről van szó, az önkormányzatok önállóságának csorbítása miatt gyakoriak az ilyen problémák a beruházásoknál.

Hiába tervezték nyárra a halászteleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Gimnázium bővítését, nem kapták meg a kormánytól a hitel jóváhagyását – erre panaszkodott Facebook-oldalán a polgármester. Pedig a képviselő-testület vállalta a 85 millió forintos költséget. Az alpolgármester szerint évről évre nő a gyermekek száma, ezért volt indokolt a bővítés.

„Áprilisban beadtunk egy hitelkérelmet, amely a mai napig nem érkezett meg, épp ezért júliusban a testület úgy döntött, hogy hitelkérelem nélkül, önerőből is elindítjuk a beruházást már csak azért is, mert már az előző évben is a kamaratermet és a tanári szobát kellett átalakítanunk tanteremmé” – mesélte Stefanik Zsolt, a település polgármestere.

Három tantermet kialakítottak a polgármesteri hivatalban is. Az egyik szülő, aki az iskola takarítónője, azt mondja: türelemmel viselik a kényelmetlenségeket a végeredményért.

– Ahol takarítok, itt, az alsó szárnyban, több helyre elküldték a gyerekeket: a Máraiba, a futballpályára, és pozitívan állnak a gyerekek is hozzá.

– A tanárok hogy állnak hozzá?

– Hát jól, ők is azt mondják, ha nekifogtak, szép iskolájuk lesz. Egy szülő

A halászteleki önkormányzat szeptemberben annak ellenére elindította az átépítést, hogy a kormány jóváhagyását a hitelhez még nem kapta meg. Ám ha vár, a munkálatok a télre maradnak, vagyis az idén már nem készül el. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint a helyhatóságnak számolnia kellett volna a nagyobb önerővel.

„Vállalta a költségeket a testület, azt, hogy mennyi gyerek indul, de úgy, hogy nem volt meg hozzá a többletforrása, azt szeptemberig hitelből akarta. Ez nagy hiba volt” – mondta Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint a kormányzati jóváhagyások miatt gyakoriak az ilyen problémák.

„Csomagban döntenek, ebbe a csomagba került bele Halásztelek is, a döntéshez a szükséges feltételek biztosítását majd valamikor jóváhagyják” – vélte Gémesi György, a szövetség elnöke.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától adásunkig hiába vártunk választ kérdéseinkre a halászteleki iskola ügyében.