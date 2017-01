Hiába a rekordhideg, maradt szabad hely a szállókon

Körlevélben utasítja az ellátószervezeteket saját jogszabályainak és rendeleteinek be nem tartására az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az ellátórendszerrel egyébként elégedett Czibere Károly szociális államtitkár arra hivatkozik, hogy az extrém hideg miatt kialakult krízishelyzetben nem lehet házirendre hivatkozni. Tervezik a hangzatos vörös kód bevezetését is, amivel lényegében az érintett intézményeket a hajléktalanok felvételére köteleznék. Tavaly év végén az otthonokban megfagyottak száma kétszeresére nőtt 2015 azonos időszakához képest.

„Van itt egy meleg ing, van itt egy jó meleg pulóver, van ez a fölső, és van ez a kis jó meleg dzseki” – több réteg ruha és mozgás, így próbál védekezni a hideg ellen a 27 éve utcán élő Lakatos András. Bár a héten ismét –20 fok körüli fagyokra kell számítani, a férfi mégsem tervezi, hogy hajléktalanszállóra megy.

„Be szoktam menni, de nem mindig, néha a Ferihegy 2-n lakom, ott szoktam aludni, hálózsákban” – számolt be Lakatos András János.

Az ország menedékhelyei még az idei tél leghidegebb napján sem teltek meg, a –20 fokos fagyban is 172 üres hely maradt a szállókon. Sok hajléktalan ragaszkodik a megszokott helyéhez, és nem szívesen hagyja hátra a holmiját, ők a múlt heti szélsőséges fagyban is inkább az utcán, aluljárókban maradtak.

„Őket általában megpróbáljuk naponta meglátogatni, az utcai gondozó szolgálatok vagy, ugye, a krízisautó néz rá mindennap ezekre az emberekre, az is előfordulhat, hogy akár naponta többször is. Ugye, rendkívül sok ilyenkor a bejelentés a lakosságtól, a hatóságoktól, és azokra is megpróbálunk mindig kiérkezni időben” – mondta el Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány igazgatója.

A szociális ügyekért felelős államtitkár a legnagyobb hajléktalansegítő szervezetekkel folytatott konzultációja után azt mondta: az ellátórendszer jól vizsgázott az extrém hidegben is. Az államtitkárság naponta koordinálja, elemzi a szervezetek és önkormányzatok munkáját. A tapasztalatok alapján szabályozási és finanszírozási javaslatokat dolgoznak ki.

„Ilyen az úgynevezett vöröskód-rendszer kiépítése, ami azt jelenti, hogy ha a vörös kód életbe lép a diszpécserközpontokban, akkor minden hajléktalanszervezet köteles a hozzá jelentkező hajléktalant fölvenni, nem utasíthatja el, vagy úgy küldheti el, ha biztosított a befogadás a következő helyen és oda elkíséri” – nyilatkozta Czibere Károly.

Tavaly ősz és december vége között pedig 80-an haltak meg kihűlés miatt, 27-en a saját otthonukban. Közel kétszer annyian, mint 2015 azonos időszakában. Múlt héten két hajléktalan fagyott meg a bódéjában, Zuglóban.