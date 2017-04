Magomed, Soros, Voldemort és az „éljen a Viktor”

Brüsszelben is sorozott a magyar miniszterelnök, vádat emeltek a fideszes Voldemort nagyúr ellen, és „baráti” kezekbe került a közpénzen rendbe tett MKB. Heti összefoglaló.

Látta azokat az iratokat, amelyekkel az oroszok zsarolják Orbán Viktort – állította hétfőn Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök azt mondta: ha a miniszterelnök bepereli, bizonyítani tudja a bíróságon állításait. Orbán Viktor válasz helyett nevetett. Gyurcsány azt várta a miniszterelnöktől, hogy tisztázza magát, erre három napot adott. A Fidesz annyit reagált, szerintünk a volt kormányfő egyszerűen meghülyült. Az ultimátum lejárta után Gyurcsány szerdán azt írta, „felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy amennyiben az általam látott dokumentumok hitelesek, a miniszterelnök súlyosan megsértette a magyar törvényeket, és elárulta a hazáját”.

hirdetés

„Meg kell nyomorítani” – Nyomoznak a fenyegető csecsen ellen

Nem békés beszélgetésre, hanem a szovjet emlékművet megdobáló aktivista megleckéztetésére készült a bevándorlóként Magyarországra érkezett csecsen férfi. Erről az Index számolt be hétfőn, amely megszerezte Magomed Dászájev egyik Facebook-bejegyzését, amit a férfi egy zárt csoportban tett közzé. A csecsen férfi ezzel szemben Newsroom című műsorunkban azt állította, nem akarta fizikailag bántalmazni Komáromy Gergőt. Szerdán derült ki, hogy Magomedet szemmel tartja az Alkotmányvédelmi Hivatal és megfigyeli a bevándorlási hivatal is, mivel adataik szerint a férfi egyetlen országnak sem polgára. A hatóságok azt sem tudják, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon. A Magyar Nemzet pedig arról számolt be, hogy kényszerítés gyanújával elrendelte a nyomozást ellene az V. kerületi ügyészség. Mint ismert, a csecsen férfi nyilvános bocsánatkérésre vette rá Komáromy Gergőt, miután festékkel dobálta meg a budapesti szovjet emlékművet.

Pártcsaládja is támadta Orbánt

A néppárti politikusok is bírálták Orbán Viktor politikáját a Magyarországról szóló brüsszeli vitanapon szerdán. Az Európai Bizottság alelnöke tételesen cáfolta a nemzeti konzultációnak nevezett kormányzati kampány állításait. Orbán Viktor válaszul sorosozott. A magyar miniszterelnök arról is beszélt: nem kérdőjelezhető meg a kormány elkötelezettsége az unió iránt, de számos tekintetben elégedetlen az EU működésével. A magyar miniszterelnök brüsszeli sajtótájékoztatóján kitért arra is, a migráció miatt egyezett bele a civil szervezetekről szóló törvény elkészítésébe.

Egydiplomás CEU Egyelőre fittyet hány az uniós kötelezettségszegési eljárásra a kormány. A kancelláriaminiszter szerint kitartanak amellett, hogy a CEU a jövőben csak egy diplomát adhat ki. Lázár János erről szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt.

Tulajdonképpen gazdasági kérdés lett a felsőoktatási törvény módosítása Brüsszelben – erről már pénteken beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjúban. Azt is leszögezte: fel sem merült benne, hogy Brüsszelben találkozzon Soros Györggyel a CEU-ügy kapcsán.

Míg a kormányfő Brüsszelben, addig az államfő a budapesti Trefort gimnáziumban magyarázta a CEU-törvényt. Áder János szerint legalább annyian voltak a CEU bezárása mellett, mint ellene. A köztársasági elnököt transzparensekkel várták az intézményben, ahol korábban több diák is jelezte szolidaritását a CEU-val.

Az Európa Tanács közben a civiltörvény és a lex CEU leállítására szólította fel a kormányt. A strasbourgi közgyűlés a Velencei Bizottsággal, a szervezet alkotmányjogi testületével véleményeztetné az intézkedéseket.

Most már belefér?

Kósa Lajos asszisztense körlevélben bátorította arra a Fidesz tagságát, hogy „díszítsék ki” a jobbikos plakátokat – állította a hét elején az ellenzéki párt egy, az Alfahír.hu birtokába jutott levél alapján. A kormánypárt frakcióvezetője szerint ez belefér a szabad véleménynyilvánításba – mint ismert, 2015-ben baloldali aktivisták nemzeti konzultációs plakátokat rongáltak, amit a miniszterelnök is törvénytelenségnek minősített. A Jobbik egyébként rongálás miatt, ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz. A plakátháború kicsiben az Országházban is folytatódott a keddi napon. A Fidesz sajtótájékoztatóján megjelenő jobbikos Volner János rövid üzenetet ragasztott a nagyobbik kormánypárti frakciószobájának ajtajára, és a fideszes válasz sem váratott sokáig.

Szerdán az is kiderült, törvényjavaslatban állhat bosszút a Fidesz a Jobbikon a plakátkampánya miatt: a Halász János és Kósa Lajos által nemrég benyújtott törvényjavaslat megnehezíti a köztéri politikai plakátok kihelyezését.

„Demagógiát!” – békemenetelt a Kétfarkú

Több ezer ember ment el a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által szervezett békemenetre. A viccpárt ironikus kiállást hirdetett a magyar kormány és Oroszország szövetségéért. A tüntetők pedig kormánypárti és kommunista jelmondatokat figuráztak ki transzparenseikkel és bekiabálásaikkal. A demonstrálók között politikusok is megjelentek. A szervezők szerint harmincmillióan voltak, a menet vége állítólag Szegedig ért. A párt elnöke később az Egyenesen stúdiójában kitért arra: fontosnak tartották, hogy demonstrációnak ne szokványos módon legyen vége, hogy mindenki hazamegy, ezért elektronikus úton, e-mailben üzentek hadat Brüsszelnek, valamint felkérte a résztvevőket, hogy békésen támadják meg az unió fővárosát.

Közben a fideszes Kaposvár rendelettel előzné meg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt újabb járdafestő akcióit. Május elsejétől hatályos ugyanis az az új szabályozás, mely már jelentős pénzbírsággal büntetné az ilyen cselekedeteket. Miközben a városatyák a rendeletről vitatkoztak, az aktivisták telefirkálták a város főterét.

Kubatov-lista

Tényi István az elmúlt héten számolt be arról, hogy tudomása szerint a Kubatov-lista a mai napig frissül. Az Együtt a hír hallatán közölte, Péterfalvi Attilához, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordul. Azt gyanítják, hogy a kormánypárt visszaél a választók személyes adataival. Az is elképzelhető, hogy a Fidesz választási csalásra használja fel ezeket – mondta a párt elnöke a Hír TV-ben.

Az Eötvös Károly Intézet elnöke szerint az adatgyűjtésnek többféle alapja lehet, azonban az, hogy a listán pontozzák a választókat, az egész biztosan jogsértő. Majtényi László erről az Egyenesen stúdiójában beszélt. Hangsúlyozta: senkinek ne legyenek illúzió, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság semmit nem fog tenni ebben az ügyben.

„Baráti” kezekben az MKB bank

Nem kért a nyilvánosságból, inkább megszabadult érdekeltségétől a privatizált MKB bank egyik offshore-gyanús tulajdonosa. A Transparency perelte be az adatokért a jegybankot, nyertek is. Ám időközben kiderült, hogy a pénzintézetnek két új tulajdonosa lett: egyikük a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke, Balog Ádám, a másik pedig Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére. A Jobbik szerint Fidesz-közeli oligarchák tették rá a kezüket az MKB bankra azzal a céllal, hogy az általuk ellenőrzött gazdasági érdekeltségek hasznát egy kormányváltás után is kézben tarthassák. A Párbeszéd pedig közölte, feljelentést tesz a közpénzen rendbe tett bank eladásával kapcsolatban.

Vádat emeltek Mengyiék ellen

Vádat emeltek a fideszes Mengyi Roland és társai ellen korrupció miatt. A kormánypárti parlamenti képviselőről tavaly a 168 Óra írta meg, hogy az uniós támogatásokat igyekezett megcsapolni. A politikus csak a Hír TV-nek nyilatkozott, az interjúban ártatlanságát hangoztatta. A szocialisták szerint Mengyinek távoznia kell a politikából. A Jobbik elnöke szerint a Voldemort-ügy a jéghegy csúcsa. A Fidesz frakcióvezetője szerint ha bebizonyosodik Mengyi Roland bűnössége, úgy a frakcióból és a Fideszből is kizárják.

Hét év első fokon Vizoviczkinek

Hét év börtönt kapott első fokon Vizoviczki László. A diszkópápát felbujtóként különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében találták bűnösnek, ezt részben bűnszövetségben, üzletszerűen követte el. Továbbá felbujtóként hamis magánokirat felhasználásának vétségében is bűnösnek mondta ki a Fővárosi Törvényszék. Hét év közügyektől eltiltásra és több mint 600 millió forintos vagyonelkobzásra is ítélték.

Zuglóban baloldali, Józsefvárosban Fidesz-győzelem

Fölényes győzelmet aratott a baloldal a zuglói időközi önkormányzati választáson, Józsefvárosban viszont a fideszes alpolgármester nyert.

Kocsis Máténak a józsefvárosi győzelemről is Soros György jutott eszébe: „A Soros György által pénzelt álcivil szervezetek megpróbálták itt is becsapni az embereket mindenféle olyan független jelöltek mögé bújva, akik által megpróbálták a saját szervezetüknek az irányát és ideológiáját eladni a józsefvárosiaknak” – fogalmazott a polgármester. A szocialista támogatással, függetlenként induló rapper, Dopeman, azaz Pityinger László az utolsó percig kampányolt a Magdolnanegyedben.

Zuglóban az MSZP a DK-val és a Párbeszéddel közösen indította Bitskey Bencét, aki a nem hivatalos végeredmény szerint több száz szavazattal verte a Fidesz jelöltjét alacsony részvétel mellett. A Karácsony Gergely vezette kerület képviselő-testületében ezzel megmarad a baloldal többsége. A megválasztott képviselő később jelezte, belép az MSZP-be.

hirdetés

Kopasz-ügy: egyikük egy kisgyereket vert súlyosan meg

Szinte mindenki rovott múltú a Nyakó István-féle népszavazási kezdeményezés benyújtását akadályozó kopaszok közül – írja az Átlátszó. A választás rendje elleni bűncselekmény miatt feljelentett férfiak egy része a múltban kapcsolatba került Kubatov Gábor fideszes politikussal, többen a Fradi Security alkalmazottai. Az viszont nem derült ki, hogy ki küldte oda a kopaszokat a Nemzeti Választási Iroda elé Nyakó István szerint, mert bár a rendőrség valóban feltárta a személyazonosságukat az Alkotmányvédelmi Hivatal segítségével, de ahogy „bizonyos mobilszolgáltatóktól lekérték a telefonos híváslistákat, abban a pillanatban leállt a nyomozás”, senkit nem hívott be a rendőrség közülük.

A lehetetlent vitte véghez Mészáros Lőrinc