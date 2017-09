Hetet kérdeznek a Soros-konzultációban

Soros György korábbi, gazdasági lapokban megjelent javaslatairól kérdezik majd az embereket a nemzeti konzultációban - közölte Dömötör Csaba. Az államtitkár arról is beszélt, interneten is ki lehet majd tölteni a konzultációt. Ez nem veszélytelen, hiszen a legutóbbi honlapon egy olyan orosz kód futott, amely a kitöltők személyes adatait Oroszországba küldte. Egyelőre nem tudni, a Soros-konzultációban lesz-e hasonló.

Várhatóan hét kérdést tesz fel a kormány a bevándorlásról és a kötelező kvótáról az október elején induló nemzeti konzultáció során - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban.

Megint a Yandex?

A konzultáció érinti majd az „egymillió bevándorló betelepítésére és a határzárakra vonatkozó javaslatokat”. Emellett kitér majd arra a tervre is, amely alapján „minden bevándorló 9 millió forint állami támogatást kapna”. A kérdőíveket postai úton is el lehet küldeni, de az interneten is ki lehet tölteni.

Utóbbival nem árt azonban vigyázni, mert bár az államtitkár arról nem beszélt, hogy ki készíti az internetes felületet, de az előző, szintén migrációs tematikájú nemzeti konzultáció honlapján a Yandex nevű orosz cég kódja futott. A weboldalt Rogán Antal propagandaminisztériuma készíttette. Kiderült, a kormány internetes kérdőívének kitöltésével magyarok adatai kerülhettek orosz szerverekre. A titokban beépített szolgáltatás a weboldalon eltöltött időt és az egér mozgását is megfigyelhette. Az orosz társaság egy másik, korábbi eset kapcsán elismerte, információt szolgáltatott a felhasználókról az orosz titkosszolgálatnak. Az ügyben feljelentést is tettek, és az ügyészségi álláspont szerint a kormány, ha törvényt nem is sértett, de megsértette saját adatvédelmi szabályzatát, holott Orbán Viktor ezt korábban letagadta.

Az adatvédelmi hatóság később kimondta, a weboldal fejlesztését megrendelő Miniszterelnöki Kabinetiroda nem hibázott, a statisztikák készítéséhez szükséges mérőkód beépítéséről nem tudott a Rogán Antal vezette szervezet. A kódért ugyanis a kabinettel szerződött vállalkozó a felelős, aki nem közölte a megrendelővel, hogy a szolgáltatás egy elemző eszközt is tartalmaz. Bár a funkcióra nem volt szükség, ezért kikapcsolták, de csak a sajtóhírek után távolították el. A kód törlése előtt a kérdőívet több mint tizenegyezren töltötték ki, vagyis ennyien adták meg nevüket, életkorukat és e-mail-címüket. A hatóság szerint az orosz cég mulasztást követett el a mérőkód elhallgatásával.

Megkérdeztük a Kabinetirodától, hogy lesz-e Yandex-kód a Soros-konzultációs honlapon. Amint válaszolnak, közöljük.

Több pontban is egyetértenek a Sorossal

Dömötör Csaba vasárnap reggel közölte: Soros György üzletember 2015 szeptemberében tette közzé a tervét, amelyben javaslatot tett évi egymillió menekült befogadására. Ez szerinte „megihlette” az uniós döntéshozókat, és 2016-ra már elkészült egy javaslat, amely felső határ nélküli elosztásról szól, illetve arról, hogy milyen szankciókkal sújtják azokat az országokat, amelyek nem hajlandóak ebben részt venni.

Ugyanakkor korábban egy másik államtitkár teljesen másképp vélekedett a Soros-tervről. Völner Pál a Hír TV kérdésére elismerte, hogy több, a menekültügyet érintő kérdésben is hasonlóan gondolkodik a magyar kormány és Soros György. Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára elmondta, a Hír TV kérdésére azt mondta: a menekültstátuszt kapott emberek befogadásával és az erős európai határőrizettel a kormány is egyetért - ezeket az üzletember a Dömötör által emlegetett cikkeiben javasolta.

Ugyanakkor a kormánypárti politikusok által emlegetett Soros-terv hivatalosan nem létezik, a milliárdos csupán a két, Dömötör által is említett javaslatcsomagját publikálta gazdasági napilapokban, ezek a menekültválság kezelésére irányultak. Kötelező jellegük ezeknek az újságcikkeknek természetesen nincs, senkinek nem kell megfogadnia a tanácsokat.

Titokzatos németországi forrás

Dömötör Csaba a Kossuth Rádióban állította, egy „német kormányzati forrás” szerint egy bevándorló havi 770 ezer forintnyi eurójába kerül a német adófizetőknek. Brüsszel ezeket az anyagi és egyéb terheket, kockázatokat akarja szétteríteni az országok között - tette hozzá. Mivel az államtitkár többet nem árult el a kormány németországi forrásáról, megkértük a minisztériumot, hogy pontosítsák, kitől érkezett az információ. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Arról is beszélt még az államtitkár, hogy „Magyarország minden olyan menekültnek segítséget nyújt, akit üldöznek, de a statisztikák szerint az Európába érkezők nagy része gazdasági bevándorló, aki nem ritkán hamis papírokkal menekültnek állítja be magát, és kijátssza az érvényes szabályokat.”

Szétplakátolják az országot

Óriásplakátokkal, televíziós és internetes reklámokkal árasztja el az országot a kormány heteken belül az úgynevezett Soros-tervhez kapcsolódó nemzeti konzultációval párhuzamosan. Dömötör Csaba korábban a Hír TV kérdésére arról beszélt, A kampány részletes tartalmáról és vizuális megjelenéséről még nincs döntés, de a propagandaminisztérium államtitkárának szavai szerint évi egymillió bevándorló Európába telepítéséről és kötelező kvóták szerinti szétosztásáról fogják megkérdezni a magyarokat. „Hasonló lesz a költségek nagyságrendje a korábbi konzultációéhoz, de ez értelemszerűen azon is múlik, hogy mennyien vesznek majd részt a konzultációban. A szükséges források megvannak, új források bevonására nincsen szükség” - tette hozzá.