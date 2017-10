Hetedszerre is kibújt a kormány a meghallgatás alól

Kreatívak a kormánypárti képviselők a kifogások gyártásában – ezúttal időhiányra hivatkozva utasították el a Rogán Antal-féle letelepedési kötvények napirendre vételét. A papírokkal húszezer gazdag migráns érkezhetett Magyarországra, a kötvények számítások szerint eddig 13 milliárd forint veszteséget okoztak az államkasszának.

Hetedik alkalommal próbálták az ellenzéki képviselők meghallgatni az Államadósság Kezelési Központ vezetőit a letelepedési kötvényekről a költségvetési bizottság ülésén. Ahogyan korábban, most sem jártak sikerrel, a kormánypárti többség leszavazta a napirendre vételt. Ezúttal az idő múlása szolgáltatta rá az indokot.

„12.46 perc van, 14 perc múlva kezdődik a parlamenti ülésszak, és nem rendelkezünk jelen pillanatban házelnök úr engedélyével, hogy a bizottsági ülést megtartsuk. Azt gondolom, mind a két napirend olyan, hogy ha napirendre vennénk, akkor van, amelyik ezt a 14 percet meghaladná” – nyilatkozta Szűcs Lajos, a bizottság fideszes alelnöke.

A bizottság szocialista elnöke álságosnak tartotta a kifogást, mivel már napokkal korábban jelezte a Fidesz-frakció, hogy nem lesz téma a Rogán-féle papírok ügye.

„Alelnök úr, annyit azért had pontosítsak, hogy a bizottságot eredetileg 11 órára hívtuk össze, és az ön módosítása az előtt érkezett. Az nem lehet indok arra, hogy önök miért nem akarják tárgyalni, mert már szombaton megkaptam az önök módosítását, a másikat meg pénteken. Tehát ilyen értelemben ez egészen biztosan nem volt érv amellett, hogy miért nem kéne ezt ma tárgyalni. De ha csak ez az egyetlen probléma van, akkor gyorsan kitűzök egy új bizottsági időpontot, és mindkét témát tárgyalni tudjuk majd” – reagált Mesterházy Attila, a bizottság elnöke.

Az LMP képviselője szerint mindenkit felelősségre kell vonni, így azokat a kormánypárti képviselőket is, akik támogatták a letelepedési kötvények bevezetését.

„A kormány sok-sok milliárdból nemzeti konzultációt akar tartani arról, hogy az EU és Soros szerintük hogyan szervezi a bevándorlást. Azt kell látni, hogy aki megszervezte és meg is valósította tudatosan Európában a bevándorlást, az nem más, mint a magyar kormány, amely több mint húszezer főnek adott most már letelepedési engedélyt a schengeni övezetben. És egyébként a kormányközeli offshore cégek kaszáltak ezzel most már több mint 180 milliárd forintot úgy, hogy a magyar állam csak és kizárólag veszteséget látott ebből, továbbá a magyar adófizetőknek több száz milliárdos fizetési kötelezettsége lesz, amikor lejárnak ezek a kötvények” – hangoztatta Demeter Márta.

A Rogán Antal volt gazdasági bizottsági elnök által kitalált kötvényrendszerrel számítások szerint eddig 13 milliárd forintot bukott a magyar állam.