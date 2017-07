Heisler: Veszélyes irányba tart a kormánypropaganda

Elfogyott a hangjuk, ezért nem áll ki hevesebben a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a kormány antiszemitizmust szító Soros-kampánya ellen. A szervezet elnöke, Heisler András a Hír TV Egyenesen című műsorában ezzel kapcsolatban azt mondta, korábban minden hasonló uszítás ellen felemelték a hangjukat, de nem hallgatta meg őket senki. Ez ugyanakkor az elnök szerint kontra produktív lett, a közvélemény azt gondolta, „mindenért állandóan tiltakoznak ezek a zsidók, hőzöngenek".

Újra előkerülhet a zsidó-kártya a kormány legújabb plakátjai miatt - állítja a Mazsihisz elnöke. Heisler András szerint a Soros György ellenes kampány antiszemita megnyilvánulásokat is gerjeszthet még akkor is, ha a kormánynak nincs ilyen szándéka. Például az utcán már több olyan plakátot is látni, amelyre antiszemita szöveget firkáltak. A Mazsihiszt sokan bírálták, amiért nem ítélték el a kormány kampányát, de Heisler szerint ők csak higgadtak akarnak maradni.

A Mazsihisz elnöke Egyenesen című műsorunkban három dologra hívta fel a figyelmet a kampány kapcsán: „az egyik, hogy ez egy nem jó gyűlöletkampány - a gyűlöletkampány általában hibás, rosszat tesz a társadalomnak - a második, amit mondunk, hogy a kampány alkalmas arra, hogy antiszemita érzelmeket kiváltson, ezt a kampány legelején is mondtuk, és ez mára beigazolódott. Harmadik állításunk, és ezzel nagyon sokan vitatkoztak, hogy maga ez a kampány, ez nem egy nyílt antiszemita kampány, de ettől még nem kell szeretni.” A Mazsihisz vezetője szerint amire sokkal inkább kell koncentrálni, az az, hogy ez egy gyűlöletkampány, mindegy mi ellen vezet gyűlöletre.

Arra a felvetésre, hogy a kormány sorosozása már igencsak áthallásos, akár zsidózásnak is felfogható volt az utóbbi időben Heisler azt mondta, „zsákutcába szaladunk, ha ebbe az irányba indulunk el, a kampányban nem jelent meg a zsidó szó, formálisan ez így van. [...] Ha bemegyünk ebbe az utcába, akkor segítjük ezt a kampányt, mi ezért nem akarunk besétálni.”

Heisler András szerint szomorú, hogy most is a kormányzati propagandakampánytól hangos a közbeszéd, miközben például a zsidó szervezet is több olyan dolgot csinált, amit eddig nem. „Erre senki nem kérdez rám, hanem mindig csak ilyen negatív dolgokkal kell foglalkozni” - tette hozzá. Heisler ugyanakkor leszögezte, a zsidóság számára a sorosozó kampány rengeteg rossz emléket idéz a zsidóságban, teljesen függetlenül attól, hogy mi volt a szándéka a kampány megalkotóinak. „Én úgy érzékelem, hogy Magyarországon a közéletben mindent átitat a választásra való felkészülés és a szavazatmaximalizálás szándéka. Ez borzasztó rossz jel, ezért próbálunk távol maradni a pártpoitikai küzdelmektől” - jelentette ki Heisler.

Az elnök kiemelte, korábban volt egy olyan időszaka a Mazsihisznek, amikor minden hasonló uszítás ellen felemelték a szavukat, ám a hangjuk ereje elfogyott, és amúgy sem hallgatta meg őket senki, mivel azt gondolták, „mindenért állandóan tiltakoznak ezek a zsidók, hőzöngenek". A szervezet stratégiája az elnök szerint most teljesen más: úgy gondolják, nem kell mindenért megszólalni, de a fontos dolgokért hangosan és keményen ki kell állni. „Mi ebben az ügyben most megszólaltunk, méghozzá úgy gondolom, határozottan. A hisztériát viszont igyekszünk elkerülni, mert az soha nem vezetett jóra” - vélekedett Heisler.

A sorosozás kapcsán a Mazsihisz többször jelezte, veszélyes útra, rossz irányzatba tévedt a kormányzat, „Soros egy emblematikus figura, Magyarországon a bankár zsidó kapitalistát jelenti, ezzel játszani veszélyes” - figyelmeztetett a Mazsihisz elnöke, aki arra a kérdésre, hogy jelzéseikre kaptak-e választ csak annyit felelt: „menjen ki az utcára, ott a válasz”.

