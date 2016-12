Házakat rongált meg a viharos szél a fővárosban

A viharos szél miatt csaknem harminc esethez riasztották kedden a fővárosi tűzoltókat.

A XV. kerületben egy fa is kidőlt, de jellemzően reklámtáblákat borított fel, tetőt bontott meg, házakat rongált meg az erős szél. Egyik esetben sem sérült meg senki. „A főváros több pontján tetőt bontott meg a szél, cserép és hullámlemez hullott a járdára, veszélyeztetve a gyalogos forgalmat. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezúton is felhívja a lakosság figyelmét, hogy erősen szeles időben ne parkoljunk gépjárművünkkel nagy, idős fák alá, ahol ágletörésére lehet számítani. Gyalogosként közlekedve is számítsunk a szél által magasból lesodort, leeső tárgyakra, kisebb-nagyobb faágakra” – húzta alá Balogh Eszter sajtóreferens.

