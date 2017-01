Hazahozták a buszbaleset negyedik súlyos sérültjét

Kora délután megérkezett a budapesti Honvéd Kórházba a péntek éjjeli veronai buszbaleset negyedik súlyos sérültje is.

A 40-es éveiben járó, koponyasérülést szenvedett férfit repülővel hozták haza, állapota stabil. A négy sérült állapotáról néhány perccel ezelőtt tartott sajtótájékoztatót az intézmény orvosigazgatója. „Stabil az állapota, jó általános állapotban van, és jelen pillanatban műtétre nincsen szükség, természetesen a teljes vizsgálat lezárulása után tudunk erről teljes képet alkotni. A tegnap megérkezett három sérülttel kapcsolatban, a két égési sérüléssel domináló sérültnél azt tudom mondani, hogy a vizsgálatok folyamatban vannak és várhatóan az elkövetkező napokban dől el, hogy kinek van szüksége műtétre. A harmadik, aki a tegnap esti órákban érkezett, holnap tervezünk egy törés miatti baleseti-sebészeti beavatkozást, neki is jó az általános állapota, és ő nála is folynak a vizsgálatok” – közölte Tamás Róbert, a Honvéd Kórház orvosigazgatója.

Továbbra is válságos a Veronában ápolt két magyar sérült állapota – közölte az egészségügyért felelős államtitkár. A magyar hatóságok folyamatos kapcsolatban vannak olasz kollégáikkal – hangsúlyozta Ónodi-Szűcs Zoltán. „Az állapotuk még mindig válságos. Én azt gondolom, hogy a következő napokban fog eldőlni, hogy mikor lehet őket hazaszállítani. Ez ügyben, ha kell óránként, ha kell kétóránként fogunk egymással információt váltani. Én azt tudom mondani, hogy a mentőszolgálat részéről a hazaszállításnak nincs akadálya, egyetlen akadálya van az ő állapotuk. Hogyha az állapotuk olyan lesz, hogy lehet őket szállítani, akkor haza fogjuk őket is hozni, ahogyan eddig is tettük, de nem tudunk ennél többről beszámolni” – tette hozzá az egészségügyért felelős államtitkár.

Tekintse meg a teljes sajtótájékoztató:

