„Haveri bankot épített az állam” – a Kúria-döntés ellenére is titkolózik az MNB

Ítélet van, de az akarat hiányzik a végrehajtására. Nem hajlandó átadni az MKB tulajdonosi szerkezetére vonatkozó adatokat a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Narancs újságírójának, illetve az őt képviselő Transparency Internationalnek. A Kúria július elején hagyta helyben a másodfokú döntést. Az ítéletet a legfőbb bírói fórumon Baka András tanácsa hozta meg. A Legfelsőbb Bíróságság egykori elnöke a jegybanki alapítványok gazdálkodásának ügyében is az átláthatóság pártjára állt.

„Nagyobbra nőhet, mint gondolná” – hirdeti az MKB bank plakátja. A pénzintézetet az állam a rendszerváltozás után eladta a bajoroknak, akiktől a második Orbán-kormány visszavásárolta az akkor már veszteséges MKB-t. A bank pénzügyi helyzetét a Magyar Nemzeti Bank irányításával rendezték. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy sokmilliárdos költségen megszabadították azoktól a hiteleitől, amelyek megtérülésére nem volt esély. A szanált MKB-t tavaly ismét privatizálta az MNB. A tényleges haszonhúzók kiléte titokban maradt.

„Én pontosan tudom, kik az MKB-nak minden szempontból a tulajdonosai, de nem vagyok felhatalmazva arra, hogy erről beszéljek” – Ezt márciusban nyilatkozta Balog Ádám vezérigazgató, elhallgatva, hogy ő maga is a tulajdonosok között van. A vezérigazgató áprilisban lépett elő az árnyékból Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérének, Szemerey Tamásnak a társaságában. A rejtőzködésnek a Magyar Narancs munkatársa által indított adatigénylési per vetett véget. Az újságíró arra hivatkozott, hogy az alaptörvény szerint nemzeti vagyon csak átlátható tulajdonosi szerkezetű cégre ruházható. Az érvelést a bíróság is osztotta, az újságíró jogerősen megnyerte a pert tavasszal.

A Nemzeti Bank elment a végsőkig, felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, de nem járt szerencsével. A legfőbb bírói fórum is azt mondta ki, hogy „az MKB bank részvényei a szanálási folyamat során megtartották köztulajdoni jellegüket”. „Sajnos egyelőre ennek ellenére nem tudjuk, hogy a köztes tulajdonosok kik voltak az MKB életében, mert úgy néz ki, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem hajlandó átadni a Kúria kötelező döntése ellenére ezeket az adatokat nekünk” – közölte Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója.

Így nézett ki az MKB tulajdonosi szerkezete, miután a Blue Robin nevű offshore-gyanús konzorcium titokzatos szingapúri tulajdonosa néhány hónap után átadta részesedését Szemerey Tamásnak, Matolcsy György unokatestvérének és Balog Ádám bankvezérnek.

És így néz ki most. A másik tulajdonos befektetési alap kezelését és további négyszázaléknyi tulajdonrészt nemrégiben átvette Mészáros Lőrinc alapkezelő cége, a Konzum.



„Ma már tudjuk, hogy haveri bankot épített föl az állam az MKB-ból, hiszen Mészáros Lőrinc és Szemerey Tamás, valamint a Matolcsy György által kinevezett elnök-vezérigazgató a bank részvényeinek nagyjából 90 százalékos tulajdonosai” – tette hozzá a Transparency International jogi igazgatója.

Az újbóli privatizáció óta az MKB szívesen hitelez kormányközeli üzletembereknek. A bank pénzéből vásárolta meg az utolsó három független megyei napilap kiadóját Heinrich Pecina. Ő az az osztrák üzletember, aki bezárta a Népszabadságot, mielőtt eladta sajtóbirodalmát Mészáros Lőrinc üzleti körének.