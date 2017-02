Harrach: Lehet, hogy vannak párttagok, de én nem voltam az

Nem minden MSZMP-párttag bűnös – ezt hangoztatta a parlamentben a kereszténydemokraták frakcióvezetője. Szavai szerint az LMP ezúttal sem számíthat arra, hogy az állampárti múlt megismerhetőségére vonatkozó törvényjavaslatukat támogatni fogja a kormánypárti többség.

A baloldali pártok által támogatott államfőjelölt is az ügynökakták teljes nyilvánosságát szorgalmazza.

hirdetés

„Az összes ügynök összes titka legyen kiszolgáltatva az összes áldozatnak úgy, hogy személytől személyig terjednek. És természetesen az áldozatnak szabadságot kell adni arra, hogy ezt a tudását hogy ossza meg a világgal” – jelentette ki Majtényi László államfőjelölt-aspiráns.

Az LMP az állampárti múlt megismerhetőségéért törvényjavaslatot is benyújt az Országgyűlésnek. Tizennegyedszer. Eddigi 13 próbálkozásukat ugyanis a Fidesz és a KDNP képviselői rendre leszavazták.

„Borzasztóan rossz érzés és borzasztóan frusztráló érzés ülni bent a parlamentben, szemben ülni kommunista titkos ügynökökkel és kommunista spiclikkel. Ez egy nagyon-nagyon rossz érzés” – fogalmazott a társelnök, Hadházy Ákos.

Fodor Gábor, a Liberálisok független képviselője is a teljes nyilvánosság mellett van. A volt SZDSZ-es képviselő azonban azt is hozzáteszi, korábban is történtek már lépések az ügynökmúlt feltárására.

„Nem mennék bele a részleteibe, hogy mi került Moszkvába, mi van Magyarországon. Ez egy bonyolult történet, de nagyon sok minden kutatható. Itt egyébként a nagy nyilvánosság, illetve az érintettek számára van még mindig néhány homályos pont. Ezeket kellene tisztázni” – véli Fodor.

A kisebbik kormánypárt frakcióvezetője hétfőn napirend előtt beszélt a kommunizmus áldozatairól, amikor az ellenzéki padsorokból bekiabálva követelték tőle az ügynökakták nyilvánossá tételét.

„Rá kell térnem képviselőtársam kedves megjegyzésére, ami olyanról szólt, hogy a KDNP soraiban is vannak volt párttagok. Lehet, hogy vannak, de én nem voltam az” – nyilatkozta Harrach Péter.

Harrach Péter azt hangoztatta, hogy nem minden MSZMP-párttag volt meggyőződéses kommunista.

„Beszélhetnénk arról a nyolcszázezer emberről, akik tagjai voltak az állampártnak. Ők vagy karrierizmusból, vagy meggyőződésből tették, de nem biztos, hogy az elkövetők között kell őket említeni” – tette hozzá Harrach.

hirdetés

Párttársa, Rétvári Bence a kormány nevében felszólalva nem reagált az ügynökmúlt feltárását célzó javaslatokra.