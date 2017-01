Háromezer helyre riasztották a mentőket szilveszterkor

Hat éves gyerek kezében robbant fel egy tűzijáték szilveszter éjszaka Vácott, a mentőket országszerte csaknem háromezer helyszínre riasztották. Több száz embert láttak el alkoholmérgezés miatt, közülük 50-en fiatalkorúak voltak. A rendőrök verekedés, garázdaság és ittas vezetés miatt is intézkedtek.

Csak pirotechnikai eszközök okozta tűz miatt harminc alkalommal riasztották a tűzoltókat országszerte. Vácott egy panelház borult lángba.

„Négy alkalommal egy-egy épület teteje is meggyulladt, például a Vas megyei Oszkón, vagy Zalaegerszegen is egy lakóház teteje hat négyzetméteren égett. Két esetben erkélyre visszaeső tűzijáték gyújtotta meg az ott tárolt tárgyalkat, Budapesten és Dunakeszin is ez volt a helyzet. Vácott egy 3. emeleti lakás erkélyén, a lángok átterjedtek az egyik szobára és a felette található 4. és 5. emeleti erkélyre” – mondta el Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.

Az Országos Mentőszolgálat csaknem háromezer riasztást kapott szilveszter éjjelén. Szintén Vácon egy kisgyermeket sebesített meg egy tűzijáték – mondta el Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

- A jellegzetesen szilveszteri balesetek közé soroljuk a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos baleseteket, 17 ilyen hívást kaptunk az országból, általában kézsérüléseket, arc-, szemsérüléseket kellett ellátnunk, voltak köztük gyermekek is. - Ugye volt itt Vácon egy 6 éves kisgyermek is, ott mennyire volt súlyos a helyzet? - A mentőket a kórházból riasztották, ahová beszaladtak a szülők a gyerekkel, onnan kellett átszállítanunk egy budapesti gyógyintézetbe. Nyilván ott megkapta az első ellátást, de úgy tűnt, hogy súlyos, roncsolt kézsérülést szenvedett.

A mentők 330 embert láttak el alkoholmérgezés miatt. A Honvéd kórház sürgősségi osztályára 17 ember került alkoholos befolyásoltság miatt, harmaduk 20 év alatti fiatal volt. Kábítószer-túladagolás miatt viszont ezúttal senkit sem kellett kezelni.

„Tizenhét olyan betegünk volt, aki alkoholproblémák miatt került az osztályra, és itt nem krónikus alkoholproblémákról van szó, hanem akut lerészegedésről. Ezek között persze voltak olyanok is, akik emellett mondjuk a gravitációs problémák miatt földre kerültek és mondjuk különböző kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek el. Szerencsére komoly következménye ennek nem volt, már azon kívül, hogy esetleg többeknél most a másnaposság már tulajdonképpen megjelent” – mondta el Zacher Gábor, a Honvédkórház sürgősségiosztály-vezetője.

Az utakon több ittas sofőr is lebukott.

„Az elmúlt 24 órában az országban halálos kimenetelű közúti baleset nem történt, összesen 32 személyi sérüléssel járó baleset történt, kollégáinknak 8 ittas sofőrrel szemben is intézkedniük kellett még a tegnapi napon. Alapvetően az éjszaka folyamán a rendőrök leginkább verekedések, illetve garázdaságok helyszínén intézkedtek több esetben” - közölte Pap Judit, az ORFK sajtóügyeletese.

Pirotechnikai eszközök szabálytalan használata miatt 18 esetben indítottak eljárást a rendőrök.