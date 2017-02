Harminc újabb praxisközösség alakulhat ősszel

Állami támogatással az idén még működhet az a hevesi egészségügyimodell-program, amely 16 településen 24 háziorvosi praxist ölel fel. 40 ezer embernek nyújtanak – a betegellátás mellett – egészségfejlesztési szolgáltatásokat a lakóhelyükön. A modellprogramot eddig svájci hozzájárulásból tartották fenn. A tervek szerint ősszel 30 újabb praxisközösség alakulhat már európai uniós forrásokból.

A Heves megyei Átány község kisdiákjai is nyertesei a háziorvosipraxis-közösségnek, hisz az egészségügyi alapellátás mellett, ha kellett, gyógytornász vagy dietetikus segítette felépülésüket.

„Ha itt van a szakember, idejönnek az egészségügy dolgozói, és nem nekik kell elutazni, akkor nagyon sokat lehet javítani a lakosság egészségügyi állapotán. A legnagyobb nyereség az itt élő embereknek származott a programból” – mondta a Heves megyei praxisközösség koordinátora, Szabó János.

Az elmúlt négy évben svájci támogatással négy ilyen közösség működött 16 hátrányos helyzetű településen. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet szakmai vezetője szerint a program megoldást nyújthat a háziorvoshiányra is.

„A most dolgozó kollégák jelen pillanatban csak egy ápolónak a segítségére számíthatnak, egy praxisközösségben egymást is tudják segíteni a háziorvosok. Az új szakemberek: gyógytornászok, dietetikusok, pszichológusok, illetve a többi új szakember mind-mind közre tud működni az ellátásban, egymást saját kompetenciájuknak megfelelően segíteni tudják. A jó gyakorlat az a praxisközösségből, hogy nagyon sok eset már nem a háziorvosnál landol, hanem a többi szakember, szakdolgozó is el tudja végezni” – vélte Papp Magor háziorvos.

Vagyis helyben és időben tudják orvosolni a panaszokat.

„A csecsemők, akik nagyon sokszor nem jutnak el a megyei kórházakba, nem is tudják kivárni se szinte azt az időt, hogy végre egy ortopédiai szakrendelésre kerüljenek, és addig sem hagyjuk ellátás nélkül őket” – mutatott rá Horváth Ágnes gyógytornász.

A svájci források február végéig tartanak. Az egészségügyi államtitkárság bejelentette, hogy 2017-re biztosítja a szükséges pénzt. Úgy tudjuk: ez több mint 100 millió forint.

„Az az összeg kerül majd meghatározásra 2017-ben, amit a praxisközösség vezetőségével leegyeztetünk, de itt szeretném jelezni, hogy még vannak olyan adminisztratív feladataink, amelyeket mindenképpen egyeztetni szükséges, és szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy nem kell meglepődni, ha egy kicsit csúszni fog kifizetés” – mondta Ladányi Márta egészségügyi helyettes államtitkár.

Megközelítőleg 35 milliárd forintból lehetne országosan kiépíteni a praxi közösséget. A felmérések szerint az orvoshiány csak akkor szűnik meg, ha a következő évtizedben évente 250-300 új szakember lép be a rendszerbe.