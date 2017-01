Harmadannyi áron állt meg a licit, mint amennyit ér az épület

340 ezer forintos négyzetméteráron hirdetett meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egy több ezer négyzetméteres irodaházat a belvárosban.

Az elektronikus árverésről a 444.hu számolt be elsőként. A Gresham-palota melletti ingatlanra még vasárnap este is lehetett licitálni. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet épületének kikiáltási ára 2,7 milliárd forint volt, a licit végül technikai okok miatt 3,8 milliárd forintnál állt meg. A portál szerint az épület ennek a háromszorosát is megéri. A Mandiner.hu pedig úgy tudja: az egyik érdeklődő a befektetői körökben ismeretlen Perbete Zrt. A részvénytársaságot január 5-én ötmilliós tőkével jegyezték be a cégbíróságon, alig egy héttel a pályázat kiírása után.

