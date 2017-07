Hárítja a felelősséget Kistelek polgármestere

Nem érzi magát felelősnek Kistelek polgármestere az üres ipari parkért. A kisváros vezetője szerint az önkormányzat teljesítette a maga feladatát, a többi a vállalkozók dolga. A megyei iparkamara véleményére senki nem volt kíváncsi.

Kistelek Szeged és Kiskunfélegyháza között fekszik félúton, az M5-ös autópálya mentén. A kisváros önkormányzata a 2000-es évek közepén alakított ki ipari parkot, ahova az alapvető infrastruktúrát, a vizet, a villanyt és a gázt jóval később vezették csak be. Az ipari parkban tucatnyi csarnok sorakozik, egy részük pályázati pénzből épült, a támogatást telephelyfejlesztésre kapták az érintett vállalkozások. Érdemi munka egy-két létesítményben folyik.

„Már az tapasztalható, hogy nincs elég munkaerő ezekben a csarnokokban, holott egyébként, elsősorban a munkaerőnek valamiféle újabb lehetősége volt. Minél nagyobb foglalkoztatás legyen. Tehát sokféle vád érhet bennünket, abban a tekintetben, hogy ezek hogyan működnek, 100 százalék vagy nem. Ez nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy mindenben segítsük az ideérkező vállalkozót, akár helyit, akár idegent. Ez így volt az engedélyeztetés kapcsán, tervek kapcsán, a fogadóképesség kapcsán. És ezeket a csarnokokat, még egyszer mondom, már nem viszik el” – mondta Nagy Sándor polgármester.

A Csongrád megyei iparkamara szakértelmét mellőzte a kisteleki önkormányzat.

„A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát a beruházással kapcsolatban nem keresték meg sem előzetesen és óta sem egyébként. Korábban egyébként több hasonló beruházással kapcsolatban voltak együttműködési megállapodásaink. Elegendő példaként említeni a 2014-ben megvalósult szatymazi ipari park beruházást, ahol egyébként egy együttműködési megállapodást is aláírtunk” – nyilatkozott Martonosi János, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kommunikációs munkatársa.

Nem az ipari park az egyetlen fantomberuházás Kisteleken. A város félkész szállodával is büszkélkedhet, amelyre a beruházó több százmillió forint uniós támogatást kapott. A pénzt az állam visszaköveteli, de kevés az esély arra, hogy hozzá is jut. A beruházó cégnek tavaly egyáltalán nem volt bevétele, és a korábbi években is alig.